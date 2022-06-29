Атака на Кременчук: люди, які врятувалися, розповіли страшні подробиці

За попередніми підрахунками, на момент атаки у торговому центрі «Амстор» у Кременчуці перебували приблизно 200 осіб

27 червня, коли пролунала повітряна тривога у Кременчуці, люди почали виходити з торгового центру «Амстор». Декому із загиблих не вистачило декілька секунд для того, аби врятувати своє життя. Про це розповів головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев в ефірі «Радіо НВ».

Журналіст зазначив, що між оголошенням про повітряну тривогу та ударом російської ракети минуло майже 10 хвилин.

«Коли пролунала повітряна тривога, вони (відвідувачі торгового центру – «Главком») почали виходити не в укриття, а на подвір'я, там де вони зазвичай палять», – зазначив він.

Булашев розповів історію Олександра – одного з постраждалих внаслідок атаки росіян на торговий центр. Той розповів, що почув гул ракети, а після удару втратив свідомість.

«Він нічого не пам’ятає як і що сталося, але він зрозумів, що прийшов до тями. Сказав, що все було в диму і він побачив просвіт, як сонце і він ставши навколішки почав повзти, бо зрозумів, що потрібно врятувати своє життя. Його вибуховою хвилею відкинуло під автівку. А ще він каже, що хлопці з якими він працював разом, які відвідували його у лікарні, розповідають, що колегу з іншого магазину вибуховою хвилею викинуло за метрів 20−30. Там є паркан одного з підприємств і його викинуло аж за цей паркан», – розповідає Булашев.

Журналіст також поділився історіями про зниклих безвісти, які розповіли очевидці російського удару.

«Ми знаємо історію, коли працівник магазину вийшов під час повітряної тривоги, але коли прилетіла ракета він намагався врятувати [людей], він зняв з себе одяг, притулив до обличчя і зайшов [всередину]. Після цього його ніхто не бачив. Як склалася його доля ми можемо лише здогадуватися», – продовжив він.

За попередніми даними місцевого журналіста, 17 жертв знайшли у будівлі ТРЦ, 9 з них майже при виході, тобто, як зазначив Булашев, їм не вистачило декількох секунд і вони загинули, ймовірно, від чадного газу. Інші тіла були знайдені ближче до епіцентру, куди потрапила ракета. Одна людина загинула від травм у лікарні.

«Споруда у жахливому стані, по периметру є лише одна стіна, дах обвалився. Рятувальники намагаються всі конструкції розпилювати. Я спілкувався з одним рятувальником, він розповів, що для нього найтяжчим був не розбір завалів, бо раніше вже були прильоти. Він додав, що в цьому торговому центрі була така температура, що металеві конструкції плавилися і через таку високу температуру навряд чи хтось залишився під уламками», – розповів журналіст.

Щодо кількості людей, які могли перебувати у ТРЦ під час російської атаки, то Булашев назвав кількість у щонайменше дві сотні осіб.

«Люди, з якими ми спілкувалися, ті ж самі продавці магазинів казали, що [в момент удару] в магазині був не найбільший наплив [відвідувачів]. Дійсно, коли піковий період, там може знаходитися до 1000 осіб., але в цей час за попередніми підрахунками були від 200 осіб. Коли пролунала повітряна тривога, а останнім часом кременчужани до неї вже звикли і не так активно йдуть до укриттів. Наша редакція знаходиться неподалік, то коли пролетіла ракета, то в нашому будинку посипалися вікна. Доля секунди та пролунав вибух. Ми спустилися в укриття, але зрозуміли, що щось відбувається. Нам у Telegram читачі почали писати, що вибухнуло то там, то там, але ніхто чітко не міг сказати, де саме був приліт. Лише через декілька хвилин один наш колега зателефонував і сказав, що прилетіло в район ТРЦ «Амстор». Ми не могли зрозуміти чому саме туди, тому що там нічого, що може бути пов’язане з війною. Тоді ми з оператором вийшли на місце і побачили ось ці жахливі кадри», — резюмував він.