Правозахисники HRW оприлюднили розслідування щодо атаки на Кременчук

Росіяни повинні були знати про велику присутність цивільного населення, що прилягає до їхньої наміченої цілі

Експерти організації поговорили з 15 людьми, які були безпосередніми свідками ракетного удару

Атаку Росії на торговий центр у Кременчуці 27 червня необхідно розслідувати як «можливий воєнний злочин». Про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

Старша працівниця HRW щодо українського напряму Юлія Горбунова сказала, що «якщо цього не зробить російська влада, це має зробити Міжнародний кримінальний суд та інші слідчі органи».

Експерти організації поговорили з 15 людьми, які були безпосередніми свідками ракетного удару та його наслідків, зокрема з постраждалими, медиками, персоналом торгового центру, представниками місцевої влади.

HRW також заявляє, що її експерти змогли оглянути промислове підприємство, яке, як стверджує РФ, використовувалося для зберігання військової техніки. Розслідувачам було надано безперешкодний доступ до об'єкта, зокрема до кількох складів, де було стаціонарне виробниче обладнання та старі металеві деталі, деякі з яких були покриті пилом, але не було жодних слідів військової техніки, зброї чи боєприпасів.

Правозахисники зазначають, що після лютневого вторгнення Росії фабрика працювала лише неповний робочий день через порушення постачання. 27 червня робочий день закінчився о 15:30, а на момент влучання ракети у приміщеннях залишилося близько 50 осіб. Охорона об’єкта не мілітаризована і оснащена лише радіо та ліхтариками.

HRW також проаналізувала супутникові знімки, зібрані до та після нападу. На знімку, зробленому 27 червня об 11:18, не видно пошкоджень торгового центру чи фабрики. Супутникове зображення з високою роздільною здатністю наступного ранку підтверджує, що атака вдарила щонайменше у дві різні області, перетворивши торговий центр на руїни. Було знищено також кілька автомобілів та пошкоджена частина стіни, яка оточує сусідній завод.

Кратер на промисловому комплексі спричинив другий удар. Він потрапив на найбільший виробничий склад комплексу та теплицю поруч з ним. На супутниковому знімку видно кратер і пошкодження кількох навколишніх будівель. Покрівля та північний фасад однієї з будинків сильно пошкоджені, шість будівель зруйновано.

Супутниковий знімок після атаки на Кременчук

«Якщо російські війська націлювалися на промисловий комплекс, вони повинні були знати про велику присутність цивільного населення, що прилягає до їхньої наміченої цілі. Вони мали зобов’язання відрізняти цих цивільних осіб і цивільний торговий центр від будь-якого потенційного військового об’єкта, а також вживати всіх можливих запобіжних заходів, щоб мінімізувати випадкові втрати цивільного населення, поранення цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів.

Це включає відмову від удару, коли імовірний ризик загибелі цивільного населення та шкоди цивільним об’єктам явно перевищує будь-яку конкретну військову перевагу. Військовим злочином є навмисне здійснення нападу, коли втрата життя чи поранення цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів були б явно надмірними щодо очікуваної конкретної та безпосередньої загальної військової переваги», – заявляють правозахисники.

HRW також наголошує, що використання вибухової зброї з широким впливом у населених пунктах посилює занепокоєння щодо незаконних, невибіркових та непропорційних нападів. Йдеться і про боєприпаси з великими фугасними боєголовками, які використовувалися під час атаки 27 червня. Правозахисники наголошують, що потрібно уникати використання цієї зброї в населених пунктах.

«Мирні жителі Кременчука, які зазнали таких значних втрат від атаки 27 червня, заслуговують на справедливість. Потрібне ретельне розслідування, а винні повинні бути притягнуті до відповідальності», – наголосила Горбунова.