Зеленський закликав Радбез ООН визнати терактом удар по Кременчуку

Зеленський заявив в ООН, що удар Росії по ТРЦ в Кременчуці треба визнати терористичним актом

Президент закликав позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН

Ракетний удар Росії по торговельному центрі в Кременчуці потрібно визнати терористичним актом. Про це 28 червня під час засідання Радбезу ООН сказав президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні ООН немає юридичних обґрунтувань, що таке терористична держава, але так чи інакше цей статус потрібно забезпечити юридично на рівні ООН і карати терористичні держави. Поглянемо на події недавніх днів в Україні: у суботу 62 російські ракети вдарили по українських містах. У неділю – ще 10 ракет, одна з них вдарила по Києву, були знищені житлові будинки та дитсадок. У понеділок – вдарили по Кременчуку, по одному із ТЦ, яких багато в Україні. Є інформація про загиблих, але ця цифра поступово збільшується, десятки людей пропали безвісти. Були знайдені кінцівки відірвані від тіл», – сказав президент України.

Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

«Якщо терористичні дії здійснює держава, то вони не можуть залишатися непокараними. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних. За Хартією ООН – це обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. Країни, які порушують такі принципи можеть бути виключені із Генеральної Асамблеї Радою Безпеки», – зазначив Зеленський.

Він додав, що хоча РФ порушує фундаментальні принципи ООН, її досі не притягнули до відповідальності. Вона залишається членом ООН і навіть має місце постійного члена у Раді Безпеки, яке посідає лише через недалекоглядність політиків.

«Закликаю вас позбавити Росію її голосу на Генеральній Асамблеї. РФ не має права залишатися у Раді Безпеки. Якщо ми виявлятимемо належну політичну волю – це єдина умова для чинності Хартії», – додав президент України.

Нагадаємо, щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

Темою зустрічі заявлено підтримання миру і безпеки в Україні.