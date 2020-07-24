ЗНО з української мови не склав кожен дванадцятий випускник



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Загалом ЗНО з української мови та літератури складали 275 тисяч людей

ЗНО з українською мови та літератури є обов'язковим для абітурієнтів під час вступу до вишів на будь-яку спеціальність

Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 8,32% учасників (або приблизно кожен 12 учасника), а тестування з історії України — 13,19% (або приблизно кожен восьмий).

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначимо, що ЗНО з українською мови та літератури є обов'язковим для абітурієнтів під час вступу до вишів на будь-яку спеціальність.

Загалом ЗНО з української мови та літератури складали 275 тисяч людей. Таким чином приблизно 23 тисячі учасників не набрали 22 порогові бали для того, щоб скласти іспит. Ці абітурієнти не зможуть брати участь у вступній кампанії до вишів.

З історії України пороговий бал був 25. Його не змогли досягти 22 тисячі людей зі 178 тисяч учасників цього тестування.

З англійської мови тестування не склали 7,35% учасників, іспанської — 11,3%, німецької — 11,4%, французької мови — 7,8%, з біології — 5,51%.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, оприлюднили результати ЗНО з семи предметів: української мови та літератури, іноземних мов, історії України та біології.

А 17 липня оголосили результати ЗНО з математики.

Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня.

Як повідомлялося, додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020 року відбудеться з 24 липня до 10 серпня і розпочнеться тестуванням з фізики.

Також нагадаємо, що Міносвіти проведе третю сесію для вступників у магістратуру. Вона відбудеться 31 жовтня.