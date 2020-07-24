Міносвіти оприлюднило розклад додаткової сесії ЗНО



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Сьогодні учні складатимуть тести з фізики Фото: Уніан

В Україні стартувала додаткова сесія ЗНО

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020 року відбудеться з 24 липня до 10 серпня і розпочнеться тестуванням з фізики. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

«24 липня – додаткова сесія ЗНО з фізики. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

«Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися», - додали в УЦОЯО.

При цьому, за даними МОН, загалом тести додаткової сесії ЗНО-2020 відбудуться у такі дні:

фізика – 24 липня,

математика – 28 липня,

іспанська мова – 29 липня,

французька мова – 30 липня,

німецька мова – 31 липня,

англійська мова – 3 серпня,

українська мова і література – 4 серпня,

біологія – 5 серпня,

історія України – 6 серпня,

географія – 7 серпня,

хімія – 10 серпня.

Результати додаткової сесії стануть відомі до 14 серпня.

Також нагадаємо, що Міносвіти проведе третю сесію для вступників у магістратуру. Вона відбудеться 31 жовтня.

17 липня в Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020.

Також нагадаємо, що Міносвіти проведе держатестацію наукової діяльності вишів у серпні.