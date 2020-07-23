ЗНО: визначені порогові бали з історії України та біології
Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування для всупу до вишу
Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг «склав/не склав» для ЗНО з історії України та пороговий бал для ЗНО з біології.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 22 липня, яке транслювалося на Facebook Міністерства освіти та науки.
«Ухвалюємо рішення більшістю голосів про встановлення порогового балу склав/не склав з історії України ЗНО 2020 року на рівні 25 балів», - сказав на засіданні комісії очільник УЦОЯО Валерій Бойко.
Окрім цього, комісія встановила пороговий бал склав/не склав для ЗНО з біології на рівні 22 тестових балів.
Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.
Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на сторінках учасників ЗНО наступного дня після кожного засідання експертної комісії.
Як повідомлялося, з 25 червня по 17 липня в Україні проходила основна сесія зовнішнього незалежного тестування.
Нагадаємо, вже стали відомі результати ЗНО з математики та фізики.
Також стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.
15 липня відбулося ЗНО з географії.