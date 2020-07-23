ЗНО: визначені порогові бали з історії України та біології



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З 25 червня по 17 липня в Україні проходила основна сесія зовнішнього незалежного тестування

Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування для всупу до вишу

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг «склав/не склав» для ЗНО з історії України та пороговий бал для ЗНО з біології.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 22 липня, яке транслювалося на Facebook Міністерства освіти та науки.

«Ухвалюємо рішення більшістю голосів про встановлення порогового балу склав/не склав з історії України ЗНО 2020 року на рівні 25 балів», - сказав на засіданні комісії очільник УЦОЯО Валерій Бойко.

Окрім цього, комісія встановила пороговий бал склав/не склав для ЗНО з біології на рівні 22 тестових балів.

Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на сторінках учасників ЗНО наступного дня після кожного засідання експертної комісії.

Як повідомлялося, з 25 червня по 17 липня в Україні проходила основна сесія зовнішнього незалежного тестування.

Нагадаємо, вже стали відомі результати ЗНО з математики та фізики.

Також стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

15 липня відбулося ЗНО з географії.