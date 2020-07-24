ЗНО-2020: оприлюднені результати з семи предметів



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Якщо учасники ЗНО не погоджуються з балом за тестування, вони можуть подати апеляцію упродовж 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів

Результати з української мови і літератури, іноземних мов, біології та історії України опубліковані на сторінках учасників ЗНО

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, біології та історії України опубліковані на інформаційних сторінках учасників. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Учасники можуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів зі своїх інформаційних сторінок.

Напередодні комісія визначила порогові бали «склав/не склав» для цих предметів:

українська мова і література — 22 тестових бали;

іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) — 17 тестових балів;

історія України — 25 тестових балів;

біологія — 22 тестових бали.

Учасники, які подолали порогові бали, отримали рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів. Отриманий результат абітурієнти можуть використовувати під час вступної кампанії до вишів.

Також учасники можуть ознайомитися з таблицею переведення тестових балів у шкалу 1-12 балів для зарахування ЗНО як Державної підсумкової атестації.

Якщо учасники ЗНО не погоджуються з балом за тестування, вони можуть подати апеляцію упродовж 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів. Детальніше із цією процедурою можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 17 липня оголосили результати ЗНО з математики.

Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня.

Як повідомлялося, додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020 року відбудеться з 24 липня до 10 серпня і розпочнеться тестуванням з фізики.

Також нагадаємо, що Міносвіти проведе третю сесію для вступників у магістратуру. Вона відбудеться 31 жовтня.