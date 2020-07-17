Стали відомі результати ЗНО з математики



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Поріг тесту ЗНО з математики склав 9 балів

На сторінках учасників ЗНО вже мають бути оголошені результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, а також ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.

Оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики мало відбутися не пізніше 17 липня.

16 липня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з математики, який у 2020 році дорівнюватиме 9 тестовим балам.

Відповідне рішення комісії було ухвалено під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки.

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.

У 2020 році тестування з математики пройшли 152 079 учасників.

Як відомо, результати ЗНО з математики також будуть враховані, як державна підсумкова атестація з предмета. Експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація з математики, дорівнює 52 балам.

Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики, дорівнював 62 тестовим балам.

До слова, стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

Нагадаємо, 15 липня відбулося ЗНО з географії.