Як змінилися музичні вподобання українців у ютубі під час війни

Гурт Kalush Orchestra цього року переміг на «Євробаченні»

Маємо вересень без Шуфутинського не тільки у фейсбук-стрічках багатьох українців, а й в українському музичному хітпараді від Ютуба

Чи не вперше можна без сорому дивитися на списки найпопулярніших пісень і виконавців в Україні, бо там нарешті відчутно присутня українська музика. Що автоматично означає відчутну відсутність російської.

Тексти проаналізували найпопулярніші пісні з вересня 2021-го до вересня 2022 року за приналежністю виконавців до країни та за мовою пісень.

Як відрізало

На графіку вище видно, як за тижнями розподілялись українські й російські виконавці у двадцятці найкращих згідно з музичним хіт-парадом від Ютуба впродовж року. До 24 лютого можна побачити лише поодинокі блакитні лінії. Та й ті – здебільшого російськомовні пісні українських співаків.

У грудні 2021-го та в січні 2022 року по три тижні поспіль двадцятка найпопулярніших пісень не містила жодної україномовної пісні.

Станом на серпень 2022 року ситуація стала майже дзеркальною.

Майже все українською

Московським гастролерам не пробачили їхньої позиції

Від 24 лютого Ані Лорак жодного разу не потрапила до 30 найпопулярніших виконавців, хоча за пів року до цього вона часто займала високі позиції. Схожа історія зі Світланою Лободою, яка майже не вилазила з українських музичних чартів Ютуба до війни.

Водночас абсолютні рекордсмени український гурт Kalush та співак Артем Пивоваров – 52 з 52 тижнів у топі хіт-параду.

Нагадаємо, цього року Kalush переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» з піснею «Стефанія».