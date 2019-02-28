Американська школа як осередок місцевого культурного життя: як розважають «на районі»



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Якщо у вас обмаль часу, є діти шкільного віку та немає снобізму, вести цілком насичене культурне життя можна і «на районі

Повсякденне життя пересічної американської родини з дітьми шкільного віку не залишає багато часу на відвідування театрів, концертів, кіно, музеїв, до яких, здебільшого, ще треба доїхати. Із розвитком приміської території навколо міст в США все більше родин живуть у так званих suburbs, маленьких містечках навколо мегаполіса, чи просто великого міста.

І щоб цей соціум остаточно не скотився в варварство, дикунство і штани з трьома смужками, на допомогу приходить звичайна школа. Як це не дивно - але це найближче та найзручніше місце, де можна насолодитись музикою, театром або спортивною грою.

У нашій школі - 20 спортивних команд, 4 струнних та 2 духових оркестри, хор, танцювальна група, театр, а також команда черлідерів.

Вболівати за шкільні команди в тих чи інших спортивних змаганнях можна кілька разів на тиждень. Кілька разів дають концерти шкільні оркестри. Оскільки музика у США - річ популярна і багато дітей нею займаються, деякі з цих концертів проходять на дуже високому рівні. Раз на рік зі шкіл одного району збирають «збірний оркестр» кращих музикантів і дають концерт дуже якісного рівня (на мій смак).

Музичне навчання в школах у нас починається в молодших класах. В струнний оркестр можна записатись в четвертому класі, в духовий – у п’ятому. В перший рік заняття відбуваються раз на тиждень. Далі – частіше. У старших класах юний музикант має вже три-чотири заняття на тиждень, а також мусить близько години щодня грати вдома.

Батьки доплачують гроші за програму і за інструменти (якщо нема свого – можна орендувати в школі, чи в місцевому музичному магазині), але сума ця не дуже висока, порівняно із заняттями музикою поза школою. Якщо дитина демонструє талант і хоче вийти на професійний рівень, вчителі заохочують ходити на додаткові приватні уроки. Оскільки музичний приміський світ малий і усі один одного знають, завжди можна знайти приватного вчителя, який живе поруч і не дуже багато бере за уроки.

Шкільний театр - теж дуже популярна річ. На відміну від музики, яка є в стандартній навчальній програмі і діти нею займаються в шкільний час, театральний клуб є «позашкільною» програмою, і діти лишаються після уроків, щоб займатися в театральному клубі. Багато дітей в театральному клубі також беруть приватні уроки театрально мистецтва, або співу і конкуренція за провідні ролі завжди є високою. Після відбору до клубу і декількох місяців занять театральний клуб дає вистави, що йдуть протягом -3-4 тижнів і квитки на ці вистави розкуповують дуже швидко. Вистави популярні не лише серед батьків дітей, які там грають, але також і серед підлітків, які приходять подивитись на своїх друзів та молодших дітей, які з задоволенням дивляться вистави за мотивами улюблених мультфільмів чи дитячих книжок.

Один з найпопулярніших музичних колективів - це духовий оркестр. Він є «обличчям» школи - на рівні з командою з американського футболу. У них є свої чемпіонати і вони часто беруть участь у місцевих парадах та суспільних заходах. Виступ оркестру є невід’ємною частиною шкільних футбольних ігор і готуються вони до цих виступів дуже і дуже ретельно.

На відміну від «кіношних» стереотипів, діти не діляться на «спортсменів» та «музикантів». Часто буває, що значна частина футбольної команди одразу після тренування біжить в роздягальню і переодягається в оркестровий костюм, тому що в цей день у них ще і концерт. Бути одночасно в спортивній команді та в хорі, струнному чи духовому оркестрі, або театрі - річ нормальна.

Звичайно, усі ці заходи потребують додаткових фінансів, які ані школа, ані батьки потягнути не можуть. І тут на допомогу приходить збір коштів. Кілька разів на рік діти зі спортивних та культурних клубів беруть участь у заходах зі збору благодійних коштів на потреби своїх клубів. І населення дуже позитивно до цього ставиться. Ці збори є дуже вагомим внеском, часто – у кілька десятків тисяч доларів - в бюджет культурних і спортивних потреб школи.

Звичайно, далеко не всі діти з тих, хто займається музикою в школі, стають професійними музикантами. Участь у шкільному оркестрі, втім, є дуже великим плюсом під час вступу до університету. Вважається, що заняття музикою дуже позитивно впливають на розвиток дитини і допомагають у навчанні. Але якщо дитина грає на високому рівні, то вже в університеті вона може грати в оркестрі навчального закладу, продовжуючи таким чином свою музичну освіту.

Отже, якщо у вас обмаль часу, є діти шкільного віку та немає снобізму, вести цілком насичене культурне життя можна і «на районі». Втім, навіть і для користі тих самих дітей, ми лише місцевою культурою, звичайно, не обмежуємося та час від часу відвідуємо культурні заходи в столиці Сполучених Штатів.

Генріх Карпинський

Джерело: Голос Америки