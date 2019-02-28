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    Переговори Трампа і Кім Чен Ина завершились завчасно

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    <span>Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп провели другий саміт у В'єтнамі&nbsp;</span> - Переговори Трампа і Кім Чен Ина завершились завчасно
    Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп провели другий саміт у В'єтнамі 

    Президент США переніс прес-конференцію

    Переговори між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином завершилися раніше, ніж очікувалося.

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    Трамп і Кім повинні були разом пообідати, але не прийшли на обід, де на них чекали репортери, повідомляє Associated Press.

    Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила журналістам, що «переговори продовжуються» між двома делегаціями. Вона проінформувала, що Трамп скоро повернеться зі своєю делегацією в свій готель, але не надала оновленої інформації про заплановане підписання спільної угоди з Кімом, яке мало відбутися о другій годині дня.

    За словами Сандерс, прес-конференція Трампа, яка була запланована на 16:00, тепер перенесена на 14:00 (9:00 за київським часом).

    Нагадаємо, в четвер у в’єтнамському Ханої триває другий день саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина, де головним питанням є ядерне роззброєння Північної Кореї. Лідери провели півгодинну зустріч тет-а-тет та переговори у розширеному форматі.

    Перед початком другого дня саміту Трамп сказав, що не квапиться укласти добру угоду з КНДР, але назвав зустріч чудовою. Кім Чен Ин заявив, що поки передчасно робити прогнози результатів зустрічі, але «інстинктивно відчуває, що хороший результат буде досягнуто». 

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    США саміт В'єтнам Дональд Трамп ядерна зброя Північна Корея президент Кім Чен Ин
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