Переговори Трампа і Кім Чен Ина завершились завчасно
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Президент США переніс прес-конференцію
Переговори між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином завершилися раніше, ніж очікувалося.
Трамп і Кім повинні були разом пообідати, але не прийшли на обід, де на них чекали репортери, повідомляє Associated Press.
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила журналістам, що «переговори продовжуються» між двома делегаціями. Вона проінформувала, що Трамп скоро повернеться зі своєю делегацією в свій готель, але не надала оновленої інформації про заплановане підписання спільної угоди з Кімом, яке мало відбутися о другій годині дня.
За словами Сандерс, прес-конференція Трампа, яка була запланована на 16:00, тепер перенесена на 14:00 (9:00 за київським часом).
Нагадаємо, в четвер у в’єтнамському Ханої триває другий день саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина, де головним питанням є ядерне роззброєння Північної Кореї. Лідери провели півгодинну зустріч тет-а-тет та переговори у розширеному форматі.
Перед початком другого дня саміту Трамп сказав, що не квапиться укласти добру угоду з КНДР, але назвав зустріч чудовою. Кім Чен Ин заявив, що поки передчасно робити прогнози результатів зустрічі, але «інстинктивно відчуває, що хороший результат буде досягнуто».