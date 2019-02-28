Військові кораблі Франції вирушили у п’ятимісячне турне світовим океаном



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У травні французькі військові кораблі будуть тренуватися проводити морський десант із кораблями флоту Бразилії

Заплановані тренування із збройними силами США, Бразилії і Нідерландів

Вертолітоносець класу «Містраль» BPC Tonnerre та фрегат FS La Fayette військово-морського флоту Франції вирушили у традиційне турне світовим океаном під назвою «Жанна д’Арк». Про це повідомляє ресурс Naval Today.

Турне триватиме протягом наступних п’яти місяців. Спочатку кораблі французького ВМФ пройдуть по Середземному морю до виходу через Суецький канал в Індійський океан. Вертолітоносець і фрегат візьмуть участь в навчаннях щодо надання гуманітарної допомоги біля берегів східної Африки.

В травні 2019 французькі військові кораблі будуть тренуватися проводити морський десант із кораблями флоту Бразилії. На червень 2019 року заплановані спільні навчання із американськими морськими піхотинцями і кораблями флоту Нідерландів.

В липні 2019 року вертолітоносець BP Tonnerre та фрегат FS La Fayette повернуться в порт приписки місто Тулон.

Нагадаємо, що цими днями Туреччина проводить найбільші у своїй історії морські навчання.

Напередодні Верховна Рада прийняла законопроект про допуск в 2019 році іноземних військових на територію України для участі в навчаннях. Йдеться про українсько-американські навчання «Репід Трайдент-2019», українсько-американські навчання «Сі Бриз-2019», українсько-румунські навчання Ріверайн-2019, багатонаціональні навчання «Кленова Арка-2019» і українсько-британські навчання «Вор’єр Вотчер-2019».