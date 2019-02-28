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    Літак у США екстрено сів через скарги 12 пасажирів на дивний запах

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    На&nbsp;борту лайнера знаходилися 144&nbsp;людини - Літак у США екстрено сів через скарги 12 пасажирів на дивний запах
    На борту лайнера знаходилися 144 людини

    Літак знятий з експлуатації і очікує перевірки

    Літак авіакомпанії Alaska Airlines здійснив екстрену посадку після того, як пасажири рейсу поскаржилися на проблеми з диханням через стороннього запаху на борту. Про це в четвер повідомив телеканал NBC.

    За його даними, літак летів з Чикаго в Сіетл. Як зазначає телеканал, 12 пасажирів поскаржилися на дивний запах в салоні і утруднення дихання.

    За інформацією NBC, джерело запаху ідентифікувати не вдалося.

    «Літак знятий з експлуатації і очікує перевірки», — зазначив представник аеропорту Патрік Хоган.

    На борту лайнера знаходилися 144 людини, зазначає телеканал.

    Нагадаємо, що днями китайська авіакомпанія Lucky Air подала в суд на пасажира, який кинув монети в двигун літака. Забобонний пасажир подорожував з дружиною та однорічною дитиною в Куньмін (провінція Юньнань) і зізнався, що кинув у двигун дві монети номіналом один юань в надії на безпечний політ. Через витівки 28-річного чоловіка авіакомпанії довелося скасувати рейс з аеропорту міста Аньцина (провінція Аньхой). 

    Дивіться також моторошне видовище, як над Гібралтаром літак потрапив в сильний вітер.

     

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