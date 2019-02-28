Літак у США екстрено сів через скарги 12 пасажирів на дивний запах
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Літак знятий з експлуатації і очікує перевірки
Літак авіакомпанії Alaska Airlines здійснив екстрену посадку після того, як пасажири рейсу поскаржилися на проблеми з диханням через стороннього запаху на борту. Про це в четвер повідомив телеканал NBC.
За його даними, літак летів з Чикаго в Сіетл. Як зазначає телеканал, 12 пасажирів поскаржилися на дивний запах в салоні і утруднення дихання.
За інформацією NBC, джерело запаху ідентифікувати не вдалося.
«Літак знятий з експлуатації і очікує перевірки», — зазначив представник аеропорту Патрік Хоган.
На борту лайнера знаходилися 144 людини, зазначає телеканал.
Нагадаємо, що днями китайська авіакомпанія Lucky Air подала в суд на пасажира, який кинув монети в двигун літака. Забобонний пасажир подорожував з дружиною та однорічною дитиною в Куньмін (провінція Юньнань) і зізнався, що кинув у двигун дві монети номіналом один юань в надії на безпечний політ. Через витівки 28-річного чоловіка авіакомпанії довелося скасувати рейс з аеропорту міста Аньцина (провінція Аньхой).
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