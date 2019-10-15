Царизм і національне відродження: фінам - «мовний пряник», українцям - «мовний батіг»



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Монумент Александру II в Хельсинки, 1899 г.

Язык — краеугольный камень идентичности. Ведь он формирует каркас нации и является ее главным культурным фундаментом

Именно язык отделяет одну нацию (народ, общество) от других, несмотря на устойчивость подобных обычаев, пребывание в одной религиозной системе, политический и социально-экономический порядок.

Потому в крупных многонациональных империях власть уделяла большое внимание господству на всей государственной территории единого языка, подавляя и/или не замечая языки покоренных подданных. Так было со словаками в Австро-Венгерской империи, или с болгарами — в Османской, в такой же ситуации оказались и так называемые окраинные народы Российской империи — финны и украинцы.

Процесс образования нации в Приднепровской Украине и Великом Княжестве Финляндском во времена их пребывания под властью государства Романовых непосредственно связан с языком. Не секрет, что украинцы и финны подверглись влиянию тогдашних общеевропейских тенденций, прежде всего идеи романтического национализма. Поэтому первыми, кто начал говорить вслух о самобытности украинского и финского сообществ, начали представители просвещенных слоев — писатели, поэты, этнографы, историки, для которых поддержка своего языка было важным элементом творческой деятельности в самодержавной империи.

Языковый закон для Великого Княжества Финляндского, 1863 г.

Вторая половина ХІХ в. стала подлинным испытанием на прочность Российской империи, которая после разгрома в Крыму от британцев, французов, османов и сардинцев должна была, наконец, начать внутреннюю социально-экономическую, а главное — политическую перестройку. В январе 1863 г. вспыхнуло Польское восстание, целью которого было восстановить независимость расчлененной Речи Посполитой. Жестокими репрессиями и террором царь Александр ІІ к сентябрю 1864 г. подавил восстание — остатки польской автономии были упразднены в течение последующих лет, и чтобы не дать распространиться национальному сепаратизму, имперская власть пошла на неоднозначные шаги в отношении других национальных окраин.

Год 1863-й стал поворотным не только для поляков. Чтобы выделить своих подданных из перечня «неблагонадежных народов», российский император пошел на решительный шаг: восстановил деятельность финляндского сословно-представительного Сейма. Одновременно при содействии ведущего деятеля фенноманского движения Югана-Вильгельма Снелльмана финскому языку, долгое время считавшемуся «деревенским» и не выходившему за пределы литургийных проповедей, предоставили официальный статус на территории автономного Великого Княжества Финляндского.

«Языковой рескрипт» (на финском — «Kielireskripti»), принятый 1 августа 1863 г. царем Александром ІІ, восстанавливал историческую справедливость, уравнивая в правах финский и шведский языки во всех сферах общественной жизни. Согласно этому документу, любой подданный Великого Князя Финляндского (один из титулов российского монарха) отныне имел полное право устно или письменно обращаться во властные или частные учреждения на языке, которым его приучили говорить с детства родители (большей частью это была именно финский). Таким образом, официальное доминирование шведского языка в Финляндии существенно пошатнулось и начало терять прочные дотоле позиции, поскольку узаконенная финнизация открыла путь необратимому процессу национального возрождения под флагами фенноманского движения, для представителей которого язык был краеугольным камнем деятельности.

Предоставление финскому языку официального статуса дало финнам возможность развивать свою культуру согласно сложившимся новым условиям. Этим документом был заложен фундамент для формирования собственного финноязычного образования, книгоиздания, а также способствовало появлению ряда газет и журналов. В течение последующих десятилетий ХІХ в. процесс финнизации охватил все сферы общественной жизни, а царская администрация, представленная институтом финляндского генерал-губернатора, активно помогала этому, введя для кандидатов в чиновники и судей экзамен по финскому языку — кто его не сдавал, не мог занять должность, на которую претендовал.

Уже упомянутый Ю.-В.Снелльман главной задачей и целью своей жизни считал полный переход жителей Финляндии (включая местную шведскоязычную общину и саамов) на финский разговорный язык, а не только введение его в судопроизводство и делопроизводство. Он, как лидер фенноманского движения, стремился, чтобы становление самосознания всех без исключения подданных Великого Князя Финляндского происходило именно через усиление позиций финского языка. Для этого Ю.-В. Снелльман всячески способствовал росту количества просветительско-образовательных заведений. Все свои надежды он возлагал на воспитание нового поколения в лоне традиционной финской семьи. Последняя должна была стать умственным и моральным звеном на пути построения будущего самостоятельного финляндского государства, которое могло появиться лишь вследствие интеллектуальных и ментальных преобразований, а не путем классовой борьбы.

«Неконтролируемая политическая эмансипация могла сблизить Финляндию со Швецией, а этого не желали ни фенноманы, ни царская власть, так считает профессор-эмерит Хельсинкского университета Матти Клинґе. Поэтому российский император лично взялся за решение языкового вопроса в Великом Княжестве Финляндском, поскольку шведскоязычное меньшинство имело тесные связи со Швецией, а значит вполне могло организовать вооруженный мятеж по примеру поляков. Изменение самодержцем языкового порядке вещей, то есть lingua status quo, имела целью заверить большинство, что царь заботится именно о лояльных ему подданных (финноязычном большинстве), покорных и не способных (пока еще!) на какое-то сопротивление, одновременно вероятных мятежников среди свеноманов ждет цензура и «культурное гетто» в рамках компактного проживания шведов Финляндии».

В отношении к украинцам реализация такой практики казалась царизму чем-то из ряда фантастики, поскольку жителей Приднепровья (так называемых малороссов) считали частью «триединой древнерусской народности», даже несмотря на различия. Одновременно развитие украинского языка и культуры, дальнейшее формирование национального самосознания среди украинцев не давали покоя чиновникам государства Романовых. Вероятно, поэтому 18 июля 1863 г. министр внутренних дел Российской империи П.Валуев издал тайное распоряжение, известное как «Валуевский циркуляр», которым запрещались публикация прессы и книг, проведение театральных постановок и концертов с песнями на украинском языке на том основании, что такого языка для царизма не существовало.

Следует подчеркнуть, что «Валуевский циркуляр» был одним из ряда царских инициатив, которыми пытались изменить этноментальный код украинской нации. Издание книг и прессы подвергалось строгой цензуре, печатать разрешенные украинские тексты следовало исключительно «петровским правописанием» с применением букв «е» вместо «є», «ѣ» вместо «і» и «е», «ъ» вместо апострофа, «ы» вместо «и».

По мнению некоторых отечественных исследователей, Петр Валуев издал свое распоряжение с целью ограничить доступ публики к радикальным произведениям Тараса Шевченко, которые нелегально распространяли его последователи среди так называемых громадовцев. Именно эти представители национальной элиты и интеллигенции с появлением языково-культурных ограничений начинают формировать национально-освободительное движение, задачей которого стало решить широкий спектр социально-экономических и политических проблем. Тогдашние духовные лидеры украинской нации — Николай Костомаров, Владимир Антонович, Михаил Драгоманов, Борис Гринченко и другие — хотя еще и не выдвигали радикальных задач на ближайшее время, поскольку продолжался период их становления как общественных авторитетов, однако считали необходимым организовать народное образование на родном языке.

Конечно, ответ царизма на движение в рамках «Громады» был противоположным тому, как самодержавие реагировало на такие инициативы в автономной Финляндии. Вместо того чтобы уравнять в правах украинский язык с русским, украинское возрождение решили задушить в зародыше. Таким образом, 30 мая 1876 г. в немецком городке Бад-Эмс император Александр ІІ подписал печально известный «Эмский указ», которым дополнил действующий «Валуевский циркуляр» с целью целенаправленно вытеснить украинский язык из культурной сферы и ограничить его употребление в быту на всей территории Приднепровской Украины. К этому царя побуждало как его желание приструнить украинство, которое начало возрождаться на фоне деятельности Тараса Шевченко, так и жалобы дворян Уварова, Юзефовича и Толстого на рост сепаратистских настроений и вольнодумства среди украинцев. Кроме того, внедрение «Эмского указа» привело к закрытию многих учреждений «Громады» и преследованию самих «громадовцев», однако не к сворачиванию национально-освободительного движения, которое временно оказалось в вынужденном подполье.

Страница Валуевского циркуляра, 1863 г.

Приведенные выше примеры отношения царизма к своим подданным демонстрируют, что избранный внутриполитический курс имел характер, скорее спонтанных, чем продуманных решений, призванных как можно быстрее получить действенные результаты от перестройки общества после поражения в Крымской войне. Тогда как у финнов была возможность на законодательном уровне использовать свой язык и всячески его улучшать через связи с западной наукой, украинцы были лишены этой привилегии, поскольку царизм считал украинский неполноценным языком, а лишь испорченным, полонизированным диалектом русского. Вообще пребывание Украины и Финляндии в лоне государства Романовых сказалось не только на процессе формирования украинской и финской модерных наций, но и во время национально-освободительной борьбы 1917–1922 годов.

Джерело: Дзеркало тижня