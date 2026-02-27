Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?

Радіо Свобода
glavcom.ua
Радіо Свобода
google social img telegram social img facebook social img
Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обідає у Великому залі народних зборів у Пекіні, Китай, 25 лютого 2026 року
фото: Reuters

Китай може втрутитися, лише коли з’являться реальні ризики провалу РФ

Попри геополітичні розбіжності між Європою та Китаєм через його зв’язки з Росією, європейські лідери прагнуть поглиблення співпраці з другою економікою світу, якою – за номінальним ВВП – є Китай. Хоч формальний нейтралітет Пекіна у війні Росії проти України залишається таким собі слоном у кімнаті під час спроб лідерів держав Європи порозумітися з президентом КНР.

25 лютого 2026 року Фрідріх Мерц уперше відправився до Китаю з державним візитом, який давно готували. Не вперше, однак, Сі Цзіньпін приймає лідера впливової держави «Групи семи», що просить його вплинути на російського керманича Володимира Путіна задля наближення миру в Україні. Лише останніми місяцями в Пекіні про це говорили президент Франції Емманюель Макрон, прем’єри Канади Марк Карні й Британії Кір Стармер.

Очільника уряду найбільшої економіки Європи, як і його колег із «Групи семи», насамперед непокоїть зростаючий торговельний дисбаланс між Німеччиною й КНР. Федеральна статистика свідчить, що Німеччина імпортує з Китаю товарів на вдвічі більшу суму, ніж експортує до нього. Тепер КНР, а не США – найбільший торговельний партнер Німеччини. Мерц, якого до Китаю супроводжувала велика бізнес-делегація, назвав у Пекіні цю динаміку «нездоровою».

Тенденція зростаючого торговельного дефіциту з Китаєм відображається загалом по Європі. Аналітичний центр Bruegel частково пов’язував це зі зростанням виробничих витрат у Європі, спричинених пандемією і російським вторгненням до України.

Президент Китаю Сі Цзіньпін тисне руку канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу перед зустріччю в Пекіні, Китай, 25 лютого 2026 року
Президент Китаю Сі Цзіньпін тисне руку канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу перед зустріччю в Пекіні, Китай, 25 лютого 2026 року
фото: AP

Загроза штучного інтелекту?

25 лютого Сі Цзіньпін, зустрічаючись із поважним німецьким гостем, заявив про масштабні трансформації в світі, небачені за століття, й закликав Німеччину до співпраці.

«Чим більш турбулентним і взаємопов’язаним стає світ, тим більше Китаю та Німеччині потрібно зміцнювати стратегічну комунікацію та посилювати стратегічну взаємну довіру», – заявив глава КНР.

Мерц у відповідь нагадав про міцні торговельні зв’язки Китаю й Німеччини «протягом останніх десятиліть» і наголосив на готовності «продовжувати цей позитивний імпульс».

Економічними підсумками дводенного візиту Мерца, що завершується сьогодні, 26 лютого, стали, зокрема, обіцянки від Китаю імпортувати більше високотехнологічних товарів із Німеччини. Найближчим часом Пекін замовить ще 120 літаків у європейського концерну Airbus, і цей результат канцлер вважає одним із досягнень своєї поїздки.

Пасажирський літак Airbus A320-214 авіакомпанії Lufthansa злітає з аеропорту Малага-Коста-дель-Соль у Малазі, Іспанія, 3 травня 2024 року
Пасажирський літак Airbus A320-214 авіакомпанії Lufthansa злітає з аеропорту Малага-Коста-дель-Соль у Малазі, Іспанія, 3 травня 2024 року
фото: Reuters

Прем’єр Лі Цян сказав німецькому візаві про зацікавленість у співпраці в автомобільній галузі, хімічній промисловості, біомедицині, штучному інтелекті.

Увагу привернув візит Мерца до робототехнічного заводу Unitree Robotics в Ханчжоу 26 лютого. Канцлерові там показали шоу, в якому людиноподібні роботи, оснащені штучним інтелектом, демонстрували бойові прийоми кунг-фу. Відео, де знятий цей елемент технологічної презентації Пекіна для міжнародних партнерів, стало вірусним у соцмережах. Користувачі, що його поширюють, задаються питаннями, чи такий вигляд матиме армія майбутнього й чи не переможе, відповідно, нею всіх Китай.

«Такі роботи можна створювати і в інших країнах. Просто американці й європейці по-іншому демонструють свої технологічні досягнення. Проте важливо пам’ятати: Китай – наш системний суперник.

У будь-яких взаємодіях із Китаєм – у технологіях, інвестиціях, торгівлі – слід пам’ятати, що китайська влада вважає наші вільні суспільства загрозою для правління Компартії… Про це треба пам’ятати, навіть коли дивимося на танцюючих роботів», – зауважив «Радіо Свобода» співзасновник Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дивиться виступ роботів-гуманоїдів у штаб-квартирі Unitree Robotics в останній день свого офіційного візиту до Китаю, Ханчжоу, Китай, 26 лютого 2026 року
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дивиться виступ роботів-гуманоїдів у штаб-квартирі Unitree Robotics в останній день свого офіційного візиту до Китаю, Ханчжоу, Китай, 26 лютого 2026 року
фото: Reuters

Незручна тема війни?

У Китаї вважають, що війна Росії проти України не має ставати на заваді відносинам КНР і Європи, про що, очікуючи на приїзд канцлера, сказала представниця китайського МЗС Мао Нін.

Натомість Мерц, вирушаючи до Пекіна, зауважив, що зовнішню, економічну, внутрішню й оборонну політику більше не можна розділяти.

Тож, як і планував, під час непублічної частини переговорів із Сі 25 лютого канцлер порушив тему війни Росії проти України й закликав очільника КНР сприяти її завершенню. «Ми знаємо, що сигнали з Пекіна Москва сприймає вкрай серйозно – це стосується як слів, так і вчинків», – заявив потім журналістам Фрідріх Мерц.

Очільник німецького уряду раніше підкреслював, що війну в Україні під силу завершити трьом людям: Володимиру Путіну, Дональду Трампу і Сі Цзіньпіну. Мерц вважає, що Пекін не може лишатися на узбіччі зусиль з урегулювання глобальних криз.

Президент КНР Сі Цзіньпін (зліва), президент Росії Володимир Путін (у центрі), президент США Дональд Трамп (справа)
Президент КНР Сі Цзіньпін (зліва), президент Росії Володимир Путін (у центрі), президент США Дональд Трамп (справа)
колаж: radiosvoboda.org

Риторика лідера КНР, як випливає з офіційних повідомлень, не змінилася: канцлеру Сі відповів так само, як й іншим європейським лідерам, що порушували цю незручну тему. Китайський лідер вважає діалог і «рівну участь усіх сторін» в ньому ключовими у пошуці врегулювання в Україні.

«Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки», – цитує Сі китайське МЗС.

Аналітикиня Української асоціації китаєзнавців Віта Голод вважає, що заклики європейських лідерів до Китаю вплинути на Росію «дратують» Пекін, який прагне розмежовувати геополітику з економікою.

«Росія й Україна мають сісти за стіл переговорів і знайти компроміс – така офіційна риторика Китаю. Що ще може зробити Європа? Велике питання. Європа також залежна… І вона не хоче спровокувати велику економічну війну», – каже «Радіо Свобода» Голод.

Пекін не займає сторону Росії у війні, прямо допомагаючи їй військами, як КНДР, чи зброєю, як Іран. Однак Пекін забезпечує Росії життєво важливу економічну «подушку» шляхом закупівлі енергоносіїв, постачання критичних мінералів для виробництва дронів, а також стабільний потік товарів подвійного призначення – зокрема мікроелектроніки та промислового обладнання, повідомляли «Радіо Свобода» високопосадовці ЄС.

Роланд Фроденштайн вважає, що, попри небажання Пекіна пов’язувати геополітику з економікою, Європа має це робити, якщо хоче, щоб Сі справді вплинув на Путіна та його війну в Україні.

«Китай чудово знає, що йому потрібен доступ до нашого (європейського – ред.) ринку. Тож певний ступінь впливу в нас є… Однак зв’язок між підтримкою Китаєм Росії у війні проти України та торговельними відносинами ще не був чітко сформульований. Вважаю, що його слід включити до переговорів… Можливо, це не дасть негайного результату, але це має бути частиною ширшої стратегії щодо Китаю», – наголошує Фроденштайн.

Аналітик визнає, що Європі складно нині застосовувати торговельні важелі впливу з політичних міркувань. Каже, її дещо дезорієнтували тарифи Дональда Трампа, запроваджені влітку. Наступна зупинка канцлера Мерца – у Вашингтоні, й глобальні відносини між державами стануть частиною їхньої дискусії.

Китай же, резюмує експерт, втрутиться у війну Росії, лише коли з’являться реальні ризики провалу Москви в Україні.

«Вони не хочуть зміни режиму в Росії і її повного провалу – це було б погано для всіх авторитарних режимів, зокрема й для Компартії Китаю. Тож якщо Росія опиниться у значно слабшій позиції, тоді Китай, імовірно, почне серйозно говорити з Путіним», – наголошує Фроденштайн.

Зоряна Степаненко

Читайте також:

Джерело
Теги: росія Німеччина війна Китай Європа Україна Фрідріх Мерц Сі Цзіньпін США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вдарили санкціями по структурах КВІР і оборонного сектору Ірану
США запровадили санкції проти тіньового флоту та ракетної програми Ірану
25 лютого, 18:50
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оцінила реформи України
Фон дер Ляєн пояснила, чому ЄС не встановив дату членства України
24 лютого, 19:11
Після атаки видно задимлення
Безпілотники атакували Саратовську область
23 лютого, 02:58
Армія США продовжить реагувати на загрози з боку ІДІЛ
США повністю виводять війська із Сирії – WSJ
19 лютого, 16:24
Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія»
Італійська федерація гімнастики прокоментувала участь у їхніх змаганнях прихильниці Путіна
16 лютого, 10:41
Індійські нафтопереробні заводи мають кращі альтернативи російській нафті
Індія розглядає можливість закупівлі нафти зі США та Венесуели на тлі скорочення експорту з Росії
11 лютого, 22:30
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Російські лижники, які незаконно відвідували Крим, провалилися на Олімпіаді
10 лютого, 12:52
Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати «мають отримати повну компенсації за все, що дали Канаді»
Трамп пригрозив заблокувати відкриття мосту між США та Канадою
10 лютого, 07:59
Сума штрафів за незаконну рекламу азартних ігор, які накладено на блогерів та окремі медіа, склала майже 70 млн грн
Регулятор виходить на полювання. Як працюватимуть онлайн-казино у 2026 році Війна та бізнес
28 сiчня, 14:10

Дайджест ЗМІ

Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?
Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?
Дрони РФ в Україні: як у них опинилися німецькі деталі
Дрони РФ в Україні: як у них опинилися німецькі деталі
Росія нібито готова воювати «вічно». А чи зможе?
Росія нібито готова воювати «вічно». А чи зможе?
Українські символи часів великої війни, які стали світовими
Українські символи часів великої війни, які стали світовими
Блокування Telegram паралізує армію РФ на фронті?
Блокування Telegram паралізує армію РФ на фронті?
Ціна анекдоту – колонія. Як у Росії «люди сміються над режимом» у час війни проти України
Ціна анекдоту – колонія. Як у Росії «люди сміються над режимом» у час війни проти України

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua