«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі

«Пивовари» вдесятьох зуміли втримати нічийний рахунок

Криворізький «Кривбас» розписав нульову нічию з київською «Оболонню» у 19-му турі елітного дивізіону. Про це повідомляє «Главком».

Команда Патріка ван Леувена розпочала активніше за столичний колектив. Утім, до гостроти справа доходила рідко. Фактично в першій половині занести в актив криворіжці можуть хіба що дальній удар Ліна повз ворота.

Натомість на полі було чимало боротьби. Час від часу футболісти переходили межу дозволеного. А після свистка на перерву команди навіть влаштували штовханину.

Нервозність збереглася і в другій 45-хвилинці. Щоправда, спершу команди обмінялися моментами. «Пивовар» Семенов пробив головою над воротами після стандарту, а криворіжець Задерака змусив попрацювати кіпера пострілом під поперечину.

Важливий епізод стався на 65-й хвилині. Мороз на власній половині грубо в'їхав у ногу Араухо. Рефері спершу показав оборонцю «гірчичник», та після перегляду повтору змінив рішення і вилучив «пивовара».

«Кривбас» намагався тиснути у фінальні хвилини. Зокрема, Джонс під завісу поєдинків метрів із 25-ти поцілив у стійку воріт господарів. Однак, забити бодай м'яч киянам підопічні ван Леувена так і не зуміли.

Як наслідок, обидві команди залишилися на попередніх рубежах у турнірній таблиці УПЛ. «Кривбас» – п'ятий (31 очко). Тим часом «Оболонь» іде на дев'ятій сходинці (24 пункти).

До слова, раніше кам'янець-подільський «Епіцентр» несподівано розгромив «Колос» із Ковалівки. Дубль в складі подолян оформив нападник Супряга. Також він записав до свого активу асист.

Нагадаємо, напередодні донецький «Шахтар» оформив мінімальну перемогу над «Олександрією». Черговий гол у складі «гірників» оформив нападник Траоре. Підопічні Арди Турана збережуть лідерство за підсумками туру Прем'єр-ліги.