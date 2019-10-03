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    Думки вголос

    Про формулу Штайнмаєра і мовне питання в Україні

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Про формулу Штайнмаєра і мовне питання в Україні

    Ми з вами за останні роки славно приготувалися до прийому ОРДЛО. Зеленський логічно завершив ці приготування і почав новий етап

    Отже, формула Штайнмаєра і мовне питання в Україні. Ви скажете, та яка мова, країна на краю краху.
    Відповідаю.
    Перше. Мова – це основа.
    Друге. Я фахівець з мовних питань. Фахівець з саме цієї основи України. Про це й напишу.

    Так от. Формула передбачає повернення ордла в Україну на умовах ордла. Крім того, що ми повинні будемо своїм коштом їх відбудовувати, вони проведуть вибори, пришлють у наш парламент своїх депутатів. Ми вже виплекали за 5 попередніх років медведчуків і бойків. Замість плекати таку Україну, в якій рейтинг медведчуків був би неможливий, ми плекали медведчуків, посилаючи їх на міждержавні перемовини представляти Україну. Плекали і примножували їхній бізнес. Дали можливість скуповувати українські канали ТБ. Вони, з нульовим рейтингом під час революції Гідності, виплекані після революції, виросли і зайшли в парламент. Тепер ми в той парламент отримаємо ще й депутатів ордло. Що ми там понаухвалюємо?

    Отже, формула передбачає обійми з ними. Ми 5 років готувалися до обіймів з ордло, щоб їм було комфортно з нами.

    Закон про квоти на тб такий, що на телебаченні більше половини всього – російською. Ордло буде зручно.

    Закон про освіту такий, що в школах як квітла російська, так і процвітає далі. Прокиньтеся. Це відбувається не в деяких школах, а майже у всіх міських школах України, навіть уже в селах, діти між собою спілкуються російською. Ні закон про освіту, ні тим більше, листи міністрів освіти спочатку Гриневич, а тепер Новосад (до спини ті листи притуліть) не передбачають вирішення проблеми з культивуванням в українських школах спілкування молоді російською. Українська мова – це рудимент уроку. Спілкування російською молодь зі школи переносить в суспільство. Cуспільство зі школи готове до обіймів з ордло.

    Закон про мову настільки беззубий, що сьогодні не можна з цим законом врегулювати жодне мовне питання. Як приклад, сфера обслуговування російською – і нічого з цим не зробиш за допомогою нового закону. Ордло просто розплачеться від зворушення за таку турботу про них.

    До речі, ордло вже написало листа до Зельонкіна. Першим, що в ньому було – це мовне питання. Вони сказали, що самі визначатимуть, якою мовою їм говорити. А вже потім написали, що кордон контролюватимуть вони. Інтеграцію в росію визначатимуть вони і т.д. Тобто, всі правила диктуватимуть вони.

    Ви розумієте, яка мова пануватиме у нас завжди і всюди? Їхня мова. Якщо ми без них не справилися з українізацією в публічному просторі, і замість українізації що 200 років тому, що останні 5 років лише й говорили про кохання до солов’їної, а публічний простір як був російським, так і лишився, то розумієте, що з ордло в обіймах, ми не справимося з українським питанням НІКОЛИ.

    Ми з вами за останні роки славно приготувалися до прийому ордло. Зельонкін логічно завершив ці приготування і почав новий етап.

    Я ПРОТЕСТУЮ проти такого стану речей у країні. Я ПРОТИ формул, капітуляцій, обезземелення, знедержавлення, слабкості. Проти. Як була проти беззубих законів, розуміючи, куди ми йдемо. В обійми ордло. Ці закони й обійми допустила не влада. Допустив український народ. Не насєлєніє. Народ. Разом з насєлєнієм. Не чула, щоб народ протестував.

    У неділю, 6 вересня на 12.00 іду на Майдан. На віче. З залишками народу. Нічого, що нас менше, ніж насєлєнія.

    Ми рішучіші.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас сепаратизм ОРДЛО українська мова формула Штайнмаєра
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