Чому люди з віком набирають вагу?



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Дуже багатьом людям з віком стає дедалі важче тримати себе в формі. Науковці з Каролінського інституту в Швеції знайшли причину

Дуже багатьом людям з віком стає дедалі важче тримати себе в формі. Що старшими ми стаємо, то більша ймовірність того, що в нас появляться зайві кілограми, причому навіть якщо ми й не почнемо більше їсти чи менше займатися спортом. Науковці з Каролінського інституту в Швеції виявили причину: уся справа в обміні ліпідів в жировій тканині, який з роками починає знижуватись. Стаття з описом дослідження вийшла в журналі Nature Medicine.

Вчені проаналізували зразки жирової тканини 54 чоловіків і жінок протягом 13-річного періоду. За цей час у всіх учасників дослідження, незалежно від того, набрали вони вагу чи ні, знизився темп обміну ліпідів. Ті добровольці, які не компенсували це споживанням меншої кількості калорій чи підвищеною фізичною активністю, за цей період набрали в середньому 20% від початкової маси тіла, — повідомляють дослідники з Каролінського інституту спільно з колегами з Університету Упсали (Швеція) та Ліонського університету (Франція).

Вчені також проаналізували темп обміну ліпідів у 41 жінки після баріатричної хірургії і простежили, як темп обміну ліпідів впливав на їхню здатність боротись із ожирінням протягом семи років після операції. Виявилось, що лише ті пацієнтки, які мали високий темп обміну перед операцією, змогли протягом усього періоду утримувати свою вагу в прийнятних для себе рамках.

«Результати дослідження уперше свідчать про те, що вікові процеси у нашій жировій тканині регулюють масу тіла незалежно від інших факторів», — стверджує провідний автор дослідження, професор департаменту медицини Каролінського інституту Пітер Арнер. «Розуміння цих процесів може відкрити нові шляхи лікування ожиріння».

Згідно з попередніми даними, один зі способів прискорити обмін ліпідів у жировій тканині — це більше займатися спортом. Це дослідження підтверджує цю думку і також вказує на те, що баріатрична хірургія в тривалій перспективі дає позитивні результати лише за умови підвищеної фізичної активності.

«Ожиріння та пов’язані з ним захворювання стали глобальною проблемою. Розуміння особливостей динаміки ліпідів в організмі, які регулюють жирову масу, є однією з основних факторів цієї проблеми і ще ніколи не було таким важливим», — додає співавторка дослідження, старша дослідниця департаменту клітинної та молекулярної біології Каролінського інституту Кірсті Спалдінґ.

Why people gain weight as they get older

ScienceDaily, 11/09/2019

Зреферував Є. Л.

Джерело: Zbruc