Гроші люблять дисципліну. Навіщо контролювати свої фінанси і як робити це правильно

Головний ворог планування вашого бюджету – незаплановані витрати

Разом із фінансовими експертами розбираємося, як правильно контролювати свої гроші: як безболісно дожити до наступної зарплати, як планувати власний бюджет «науково», куди краще інвестувати заощадження та як правильно брати кредити.

Як порахувати доходи та витрати

Регулярно фіксувати доходи та витрати – чи не найпопулярніша порада щодо фінансової грамотності. Тут усе просто: записуєте геть усі надходження й витрати, а наприкінці місяця (чи тижня) підбиваєте підсумки.

«В такий спосіб можна побачити структуру витрат і зрозуміти, які категорії недофінансовані, а які – навпаки. Можна зрозуміти розмір фінансової подушки безпеки (детальніше про неї далі – ред.). Можна планувати витрати на майбутнє», – каже у коментарі hromadske фінансова консультантка й президентка ГО «Міжнародна спілка незалежних фінансових консультантів» Галина Третяк.

З доходами зазвичай простіше – більшість людей знають свій заробіток. Втім, якщо у вас фриланс із низкою джерел доходу, декілька робіт чи просто нестабільний місячний дохід, то стежити є за чим.

Натомість із витратами ситуація менш очевидна, тож готуйтеся до сюрпризів. Наприклад, щоденний проїзд до офісу чи ранкова філіжанка кави можуть наприкінці місяця становити кругленьку суму.

Витрати краще розділити за категоріями: наприклад, «оренда житла», «комунальні послуги», «продукти», «дозвілля» тощо.

Як контролювати видатки з телефона

Вести облік доходів та видатків можна не тільки за допомогою ручки та зошиту – для цього існує безліч мобільних додатків.

Більшість таких застосунків платні, але мають безкоштовні версії з обмеженою кількістю інструментів – втім, для обліку їх вистачить. Якщо ж не пошкодуєте грошей на повну версію, то отримаєте більше можливостей (тільки не забудьте теж додати це у список витрат).

Зокрема, в таких додатках можна:

встановити ліміт на витрати (а в деяких застосунках, як-от CoinKeeper та Dzen Money – навіть на кожну окрему категорію: наприклад, на харчування в ресторанах можна виділити 3000 грн на місяць, і коли ви досягнете ліміту, програма вас про це попередить);

прив'язати банківську карту – тоді витрати підтягуватимуться автоматично. А деякі застосунки самі розпізнають чеки й додають їх у витрати;

отримати нагадування про обов’язкові платежі чи сплату боргів;

подивитися прогноз щодо фінансів: майбутніх обов’язкових витрат, вільних коштів, які залишаться, теоретичного добового ліміту тощо.

Який мобільний додаток використати

Ось кілька таких застосунків:

CoinKeeper, який має доволі зручний інтерфейс і простий спосіб додавання витрат, а також web-версію. Якщо ви хочете просто рахувати свої витрати – він підійде.

Dzen Money – платна (але російська) програма, яка має чимало функцій: зокрема, дозволяє прив’язати банківську картку. Чи давати доступ таким додаткам до ваших карт – вирішуйте самі. На основі цієї інформації додаток надає вам різну аналітику: наприклад, крім стандартних даних щодо витрат за категоріями можна побачити, скільки ви витратили в кожному окремому магазині.

Money Lover покаже всі ваші витрати, ще й за допомогою графіки – для багатьох така візуалізація буде більш зрозумілою за текст. Також додаток дозволяє встановити ліміт витрат.

Money Manager розпізнає чеки, також має графіку і також дозволяє прив’язувати банківські карти. А ще в ньому доступна українська мова!

Monefy, Splitwise та Splittable дозволяють рахувати розподіл коштів у сім’ї чи з іншими людьми (з якими ви, наприклад, винаймаєте житло), і покажуть, хто кому скільки винен.

Є й інші подібні програми: 1Money, Cost Track, Spender. Таких додатків дуже багато – оберіть найзручніший для себе.

З власного (невеликого) досвіду: щоб розібратися в якомусь додатку та звикнути до нього, доведеться витратити час. Проте навіть після завершення роботи над матеріалом я вирішив і надалі користуватись однією з програм, аби краще стежити за своїми витратами.

Як планувати свій бюджет

Під час планування слід розділити витрати на обов’язкові та необов’язкові. Існує відоме правило розподілення бюджету – 50/30/20. Себто:

50% вашого доходу йде на обов’язкові виплати – оренду житла, іпотеку, продукти, податки, проїзд тощо. Тобто те, без чого не прожити;

30% – необов’язкові витрати, як-от похід до ресторану, в кіно, подорожі й таке інше;

20% – заощадження і сплата боргів.

До слова, уже згаданий додаток Dzen Money дозволяє планувати свій бюджет саме за такою формулою.

Авжеж, це не єдине можливе розподілення витрат. Є, скажімо, метод «шести глечиків»:

55% – обов’язкові поточні витрати;

10% – витрати «на себе», тобто на розваги і дозвілля;

10% – на освіту та особистісний розвиток;

10% – заощадження та планування великих покупок;

10% – інвестиції та гроші, які не можна витрачати, бо з них треба отримувати пасивний дохід;

5% – благодійність і подарунки друзям та рідним.

Насамкінець, як наголошує Галина Третяк, варто пам’ятати, що гроші ми заробляємо, щоби жити, а не живемо для заробляння грошей.

«Важливо закладати таку категорію – на себе. Це емоційні витрати, від яких не варто відмовлятись. Можна наперед закласти певний ліміт, який ви зможете використати просто так – просто бо вам захотілось. Втім, це, безперечно, має бути в межах розумного – не більш як 10-20% доходу», – зазначає вона.

Як і на чому заощадити

Безперечно, фінансова ситуація в кожного різна, тож економія також має бути різною. Не обов’язково рахувати кожну копійку, проте, якщо грошей обмаль – треба чітко розуміти, куди вони йдуть, як каже у розмові з hromadske доцент Київської школи економіки (KSE) Володимир Вахітов.

«Треба розуміти, куди гроші течуть як вода. Наприклад, якщо ви купуєте біля офісу каву – полічіть, скільки витратили на неї впродовж місяця. Дрібні речі з’їдають багато грошей», – пояснює він.

Вже після підрахунків варто робити висновок, де реально зекономити, а де – ні. Декілька порад від Володимира Вахітова:

не гребуйте акціями та знижками в магазинах, купуйте одяг менш популярних брендів чи ходіть до секонд-хендів;

намагайтеся страхувати власне здоров’я та майно;

відмовтесь від «імпульсивних покупок», особливо коштовних речей. Важливо вміти зробити крок назад і проаналізувати: а чи це справді потрібно?

Не забувайте про корисні сайти. Зокрема, є так звані прайс-агрегатори, які порівнюють ціни на той самий товар у різних продавців: скажімо, Hotline, Price.ua, tabletki.ua, e-Katalog, Sravni.ua тощо.

Також є агрегатори знижок та акцій (skidochnik, Price.ua, gotoshop тощо).

Загалом в інтернеті та розумних книжках багато порад щодо економії. Але до кожної з них треба ставитися критично: по-перше, чи потрібна вам саме така економія, і, по-друге, чи вона працюватиме?

Наведу приклад: часто радять купувати енергозбережні лампи, які дорожчі, зате споживають менше електроенергії. Проте, як пояснює доцент KSE, якщо ви купите лампу поганої якості – вона просто не встигне «відпрацювати» переплачене за неї.

А отже, треба зважати «на перспективу»: якщо ви, скажімо, купуєте холодильник – дізнайтеся, можливо, існує менш відомий бренд, який має гарну якість, а може бути, дорога техніка таки споживає менше енергії та зрештою вийде більш економною.

Як тримати активи «у формі»

Насамкінець Володимир Вахітов розповів про спосіб заощадити під час витрачання грошей. Якщо коротко – будь-яку проблему краще вирішувати одразу. Наприклад:

якщо вдома почала трохи підтікати труба – не чекайте, а викличте сантехніка, оскільки рано чи пізно її може раптово прорвати, а ремонт коштуватиме набагато більше;

якщо в машині щось стукає – відремонтуйте це одразу, навіть якщо доведеться відмовити собі в чомусь іншому;

якщо можна зараз вилікувати зуби – зробіть це. За пломбу ви заплатите декілька тисяч, а за імплант доведеться віддати декілька десятків тисяч.

Тобто свої активи (а це, зокрема, і ваше здоров’я) треба тримати у формі. Підірване здоров’я не лише коштуватиме грошей, а ще й не дозволить вам заробляти як раніше – це подвійна втрата.

«На це треба дивитись як на інвестицію. Після 35-40 років точно треба хоча б раз на рік ходити до лікаря, робити діагностику. Пізніше недоліковані проблеми починають коштувати величезних грошей, а доходи в 60 років у вас можуть бути вже не такими, як у 35. Коли ви молодші – ці проблеми можна розв’язати якимись таблетками, пізніше – вже ні», – пояснює свою думку доцент KSE.

Як створити «подушку безпеки»

Головний ворог планування вашого бюджету – незаплановані витрати. Зброя проти них – заощадження. Експерти дуже не радять жити без «подушки безпеки».

Володимир Вахітов зазначає, що більшість спеціалістів радять відкладати хоч б 7-10%. Галина Третяк також називає 10% від доходу. І це мінімум – метод 50/30/20, про який ми говорили раніше, радить відкладати взагалі одну п’яту доходу.

Галина Третяк радить: «подушка фінансової безпеки» має бути щонайменше втричі, а в ідеалі – у 12 разів більшою за ваші звичайні місячні витрати.

«Тобто якщо за місяць людина на базові, основні потреби витрачає 15 тисяч грн – її “подушка” має становити від 45 тисяч до 180. А далі вже людина визначає, який саме їй потрібен запас і як легко їй буде знайти нову роботу, якщо вона втратить цю», – каже фінансова консультантка.

Як використати «зайві» гроші

Коли «подушка безпеки» у вас уже є, можна заощаджувати й на інші цілі:

можна окремо відкладати на незаплановані витрати (проте гроші з «подушки» не чіпати, а залишати – наприклад, на випадок втрати роботи). Якщо ви вже довго ведете облік свого бюджету – можна визначити, скільки відсотків забирають непередбачувані витрати. За словами Галини Третяк, у її випадку це близько 3%;

також експертка пропонує створити «амортизаційний фонд», що має накопичувати гроші на великі платежі: страховку, заміну техніки, відпустку тощо. Це можуть бути й більш амбітні цілі – купівля машини абощо;

відкладені кошти можна (і зазвичай треба) інвестувати. Детальніше про це – далі;

накопичення на старість. Цей пункт перегукується з попереднім, однак тут ідеться про великий термін – роки, ба навіть десятиліття. Це або приватні пенсійні фонди, або пасивне інвестування. Нинішнім молодим українцям не варто сподіватися на пенсію від держави – про це говорив навіть міністр фінансів.

Як правильно брати кредити

Позики є невід’ємною частиною економіки, однак експерти радять використовувати цей інструмент украй обережно.

Найголовніша порада тут – перед тим, як брати кредит, треба розуміти, чи зможете ви потім його виплатити. А значить, навіть у цьому разі вам стане в нагоді облік власних доходів і витрат. Окрім того, варто:

скласти графік погашення й додати позику до власного бюджету (додатки, про які йшлося вище, мають і таку функцію);

визначити граничний відсоток доходу, який можна витрачати на кредит. Галина Третяк радить не перевищувати 20%. Втім, інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі hromadske зазначив, що навіть 50% припустимі, якщо це не створює для людини дискомфорту;

перед тим, як брати кредит, уважно вивчіть його умови. Трапляється таке, що відсоток вказано добовий, а не річний: так, 0,5% здається мізером, але якщо йдеться про добовий відсоток – це дуже багато;

краще не позичати в організацій, які видають так звані «швидкі кредити».

«Дуже велика кількість людей, так би мовити, бідних, часто звертається до мікрофінансових організацій – “перехопити” до зарплати чи ще щось. Це дуже велика помилка:,якщо в тебе немає чіткого плану, чим покрити цей кредит, а просто думаєш, що якось заробиш», – застерігає Володимир Вахітов.

Як і куди інвестувати

Заховані під матрацом гроші, як відомо, з часом знецінюються –зокрема через інфляцію. Щоб цьому запобігти, а ще й отримати з них додатковий дохід, частину заощаджень можна інвестувати.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса пропонує розглянути такі варіанти:

покласти заощадження на депозит;

купити державні облігації – йдеться про ОВДП. Цей варіант має низку нюансів: щонайперше необхідність знайти посередника і банк. Ми детально пояснювали, як купити облігації ОВДП та наскільки це вигідно;

вкластися в нерухомість;

купити землю сільськогосподарського призначення (що стало можливим після відкриття ринку землі).

Експерт пояснює: це найменш ризиковані інвестиції, на відміну від гри на ринку акцій чи купівлі золота, хоча останні можуть бути й більш вигідними.

«Що вища дохідність – то вищий ризик. А от вкладатися у фінансові піраміди точно не треба. «Шари» не буває», – зазначає Фурса.

Володимир Вахітов вважає оптимальним варіантом депозити в декількох банках або створення так званого «кошику валют», який рекомендує тримати в комірці банку. Купівлю ОВДП він також додав у свій список, але зауважив, що на це треба більше зусиль і часу.

Думати про складніші фінансові інструменти доцент KSE радить лише тоді, коли ви маєте близько 10 тисяч доларів і не боїтеся їх втратити.

Утім, звісно, гарантувати на 100% примноження заощаджень (або хоча б їх збереження) не може нічого.

«У 2007-2008 роках теж усі сподівалися на брокерів, але коли все посипалось – виявилося, що не всі брокери настільки професійні. Щодо нерухомості так само: я знав людей, які купували у 2007 році квартири й казали, що вони будуть тільки дорожчати – а вже за пів року вони коштували 60-70% від того, що було», – підсумував Вахітов.

Павло Калашник

Джерело: Громадське