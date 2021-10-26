В Іспанії оголосили розпродаж житла: за скільки можна купити квартиру

Акція передбачає реалізацію житла за ціною від 23,6 тисячі євро

Іспанське агентство нерухомості Aliseda розпочало розпродаж квартир. У великому розпродажі беруть участь заставні квартири в новобудовах, повідомляє російськомовний портал про життя в Іспанії Noticia.ru.

За даними видання, акція, що почалася нещодавно, передбачає реалізацію житла за ціною від €23,6 тисячі – стільки коштує найдешевший лот – квартира в містечку Калера-і-Чосас у Толедо (столиці автономної спільноти Кастилія – Ла-Манча в центральній частині Іспанії).

Найдорожчий об'єкт із розпродажу – двоповерхова квартира в Мадриді, яку оцінили у €1,68 млн. Загалом у добірці близько ста квартир, виставлених на продаж за ціною до €50 тисяч. Вони розташовані в Толедо, Гвадалахарі, Авілі, Валенсії та інших регіонах країни.

Нагадаємо, документи про офшорні компанії, які опублікували журналісти з усього світу 3 жовтня, розкривають наявність в українських політиків, нерухомості у Британії.