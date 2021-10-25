Єврокомісія перерахувала Україні €600 млн макрофінансової допомоги

Після цієї виплати непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм досягала €4,4 млрд

Європейська комісія надала Україні €600 млн кредиту. Це останній транш в рамках діючої програми макрофінансової допомоги. Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

«За підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу», – написав він.

Як зазначається в повідомленні Єврокомісії, після цієї виплати непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм досягала €4,4 млрд .

Цей транш є частиною екстреного пакету ЄС на €3 млрд для 10 країн Східного партнерства, який спрямований на те, щоб допомогти подолати економічні наслідки пандемії Covid-19.

Як зазначив, Валдіс Домбровскіс, віце-президент Єврокомісії, Україна доклала значних зусиль для виконання умов, також домоглася задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом.

Виплата заснована на позитивній оцінці Єврокомісії прогресу української влади в реалізації узгоджених політичних заходів в рамках програми по Covid-19. Україна виконала всі вісім політичних зобов'язань, що стосуються управління державними фінансами, корпоративного управління і верховенства закону, поліпшення ділового клімату, галузевих реформ і державних підприємств.

«Україна також домоглася прогресу в реалізації узгодженої політики в рамках своєї програми, пов'язаної з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Це стосується, зокрема, основних досягнень законодавства в судовій сфері. МВФ успішно завершив свою місію з огляду програми 18 жовтня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

До слова, влада втішена, що українська економіка впала менше, ніж в Євросоюзі.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році, але дещо покращив цей показник за очікуваннями наступного року. Як зазначено у звіті, рівень реального ВВП України зросте на 3,5% у 2021 році та на 3,6% у 2022 році.

Також нардеп Гетманцев заявив, що використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону. Тому немає підстав дорікати президенту Володимиру Зеленському.

До слова, уряд визнав, що за рік ціни на окремі продукти в Україні виросли на 70-75%