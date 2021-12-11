Кінець Росії буде сумним – прогноз європейського політика

Вітаутас Ландсберґіс був першим лідером звільненої Литви

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Тридцать лет назад мир праздновал кончину советской империи. Литва первой покинула ненавистный Союз, положив конец полувековой оккупации. Путь к независимости был героическим и драматичным. Народный фронт «Саюдис» возглавлял музыковед Витаутас Ландсбергис. Он был последним председателем Верховного совета Литовской ССР и первым фактическим лидером освобожденного государства.

Сегодня Литва, вступившая в ЕС и НАТО, задает тон в борьбе с диктатурами: занимает жесткую позицию в отношении путинской угрозы, дает приют борцам с Лукашенко и смело идет на конфликт с Китаем, пишет Грани.

Об угрозе российского имперского реванша

Как выглядит распад СССР с тридцатилетней исторической дистанции?

Советский Cоюз провалился – не развалился, а именно провалился в бесовскую пучину, в бесовщину собственного производства. По причине моральной несостоятельности и глубинной порочности.

Этот мнимый союз был основан на насилии вместо веры в человечность. Бесчеловечная держава – Россия сталинского толка – не допускала рефлексии, чтобы мало-мальски усомниться в избранном пути насилия.

Мы сделаем вас счастливыми насильно – таков был лозунг большевиков. Счастливыми несмотря на массовые расстрелы, депортацию, лагеря, Голодомор и так далее. В этом была глубинная порочность этой системы.

Как вы оцениваете роль Горбачева?

Насчет Горбачева надо понимать главное. Горбачев не был настоящим государственным деятелем и выдающейся личностью. Его подобрали кагэбэшные структуры и конкретно Юрий Андропов, бывший глава КГБ и затем руководитель СССР. Андропов его пригласил и сказал: ты будешь руководить, потому что нам нужны некоторые перемены.

Эти перемены могут помочь нам сохранить советскую державу и обмануть Запад, как будто страна меняется. Придумали потом слово «перестройка». Идем, мол, в сторону демократии, не будет новой мировой войны, и все были счастливы. Но это была игра, сценарий. Горбачев выполнял эту роль весьма успешно.

Но когда дело дошло до существенных вещей, таких как свобода и достоинство и людей, и народов, то он был не на уровне, потому что он был воспитанником прежней кагэбэшной системы. Поэтому он и не состоялся как великая личность. Он запятнал себя кровью при всем мнимом реформаторстве, в частности в Литве, когда он сначала ввел экономическую блокаду, а затем отправил в Литву десантников.

Кульминацией стала гибель мирных жителей от их рук при штурме телевизионной башни восставшими 13 января 1991 года.

Вы считаете, что процесс, который мы называем гласностью и перестройкой, вышел из-под контроля Горбачева?

Да он никогда и не был под его контролем. Горбачев сам был под контролем!

Поговорим теперь об актуальных событиях. Как вы оцениваете нынешнюю ситацию на украино-российской границе?

Есть реальная угроза Украине, потому что Кремлю не терпится. У них не получается. Война, которую Путин навязывает Украине и Западу, уже перешла из холодной в стадию полухолодной. Эта война идет, и она очень изощренная, гибридная, разносторонняя.

Украина стоит Путину поперек горла

Путинский режим – это державники, которе возомнили себя восстановителями империи, Советского Союза со всеми владениями. Но Украина является камнем преткновения для их планов. Ее труднее всего проглотить.

Отсюда и идет ненависть к Украине, к ее самостоятельности, и возможна агрессия в полную силу. Перед нами перспектива полного безумства.

Если Путин нападет на Украину, это будет означать конец для России и, возможно, для Европы и даже для человечества.

Вы думаете, что если произойдет еще один частичный захват Украины, это может спровоцировать мировую войну?

Если это произойдет, Путина ничто не остановит и от других захватов. Но ведь есть демократические страны, которые не хотят быть под пятой Кремля и хотят сохранить свою самостоятельность, суверенность от России.

Президент Франции Макрон много говорил о необходимости суверенности Европы. Не знаю как для Макрона, а для меня суверенность Европы – это независимость от путинской России. Это задача, за которую надо бороться, – сохранить суверенность Европы. И Украина хочет быть именно Европой! Для Кремля – это просто ужас. Как будто Кремль вправе решать, кто может свободно избирать свой путь, а кто не может.

Украина, по мнению российских властей, такого права не имеет

Но она осознала, что если она окажется под Россией, то перестанет существовать. Ей не позволят быть ни страной, ни народом. Именно это и провозглашает правитель из Кремля: украинского народа нет, Украины как страны нет, и он это может «доказать», если понадобится – даже с помощью ядерного оружия.

А какая роль в этой гибридной войне отведена Лукашенко? Как разрешить кризис на польско-украинской границе?

Лукашенко – это холуй Кремля. Он будет делать то, что ему укажут. И говорить надо не про Лукашенко, а про его хозяина.

Если это решение Путина – спровоцировать кризис с мигрантами, почему сейчас?

Наверное, потому что время правления Путина близится к концу. Он обеспечил себе пожизненное правление, но кто от этого счастлив? Чего от него ждать, кроме нынешней наглой политики, только навечно?

Так, кстати, было и с советским коммунизмом. Советские правители утверждали, что их строй вечен. Быть может, путинское зло тоже считает себя вечным.

Так удастся ли урегулировать кризис с мигрантами?

Это как скажет хозяин. Если хозяин решит превратить это в настоящую войну с массовым переселением так называемых мигрантов, то есть обманутых бездомных людей, то создастся армия из этих бездомных, которую хотят нацелить на Европу, чтобы эту ненавистную Европу разрушить.

Какие последствия это будет иметь для Литвы?

Это будет проверка на прочность, на выживание. Но это будет испытанием для всей Европы. Германия может оказаться подавленной и разбитой.

Почему вы думаете, что Германия будет разбита?

Потому что она уже сейчас разбита! Она не смеет сопротивляться российской гегемонии. Ей внушили, что она вечно виновата перед Россией и что никакой фундаментальной критики России немцам не дозволено. Вот в чем беда.

Успешен ли путинский газовый шантаж Европы?

Российские власти думали, что благодаря своим энергетическим ресурсам они смогут диктовать условия Европе и всему Западу. Но у них ничего не выйдет. Обстановка в мире быстро меняется. На длительный срок у России нет выигрышной карты, и молиться на нее никто не будет. Их ресурсы конечны, и они истощатся.

Что произойдет, когда ресурсы истощатся?

Россия уже сейчас идет в объятия Китая с перспективой исчезновения, даже если не принимать во внимание такой фактор, как глобальное потепление, когда большая часть ее территории может оказаться затопленной растаявшей вечной мерзлотой. Правители России мнят себя хозяевами положения и даже, быть может, диктаторами мирового уровня, но конец России будет печальным.

Автор: Галина Акерман

Джерело: Грани.ру