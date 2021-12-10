Зеленський на саміті Байдена: Україна – лідер демократичних перетворень у регіоні
Глава держави запевнив, що Україна досягла суттєвого прогресу в розбудові власних демократичних інституцій
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальному саміті за демократію, ініційованому президентом США Джозефом Байденом, в якому розповів про свої досягнення. Про це інформує Офіс президента.
Під час виступу Зеленський наголосив, що незалежність, свобода та демократія є частиною ДНК українців, і нагадав історію становлення України як незалежної держави у 1991 році.
Він також додав, що Україна є лідером демократичних перетворень у регіоні, а також розповів про зроблені кроки – «ухвалений закон про деолігархізацію, завершення реформи децентралізації, відновлення механізму народовладдя, розбудовування інститутів прямої демократії».
Зеленський запевнив, що Україна досягла суттєвого прогресу в розбудові власних демократичних інституцій і є надійним партнером для всіх, хто готовий ставати на захист демократії та свободи у світі.
«Об’єднавшись, ми маємо зробити цей світ вільнішим, безпечнішим, демократичнішим. Наполегливо втілюємо це в життя. І продовжимо це робити», – резюмував Зеленський.
Нагадаємо, 9 грудня Байден відкрив перший віртуальний саміт за демократію. Загалом серед учасників – понад 100 держав, включаючи Україну. Росію та Китай не запрошували.
Того ж дня стало відомо, що США ввели санкції проти Тупицького.
Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти колишнього першого заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійної організації «Фонд Андрія Портнова».