Зеленський на саміті Байдена: Україна – лідер демократичних перетворень у регіоні

Володимир Зеленський взяв участь у віртуальному саміті за демократію, ініційованому президентом США

Глава держави запевнив, що Україна досягла суттєвого прогресу в розбудові власних демократичних інституцій

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальному саміті за демократію, ініційованому президентом США Джозефом Байденом, в якому розповів про свої досягнення. Про це інформує Офіс президента.

Під час виступу Зеленський наголосив, що незалежність, свобода та демократія є частиною ДНК українців, і нагадав історію становлення України як незалежної держави у 1991 році.

Він також додав, що Україна є лідером демократичних перетворень у регіоні, а також розповів про зроблені кроки – «ухвалений закон про деолігархізацію, завершення реформи децентралізації, відновлення механізму народовладдя, розбудовування інститутів прямої демократії».

Зеленський запевнив, що Україна досягла суттєвого прогресу в розбудові власних демократичних інституцій і є надійним партнером для всіх, хто готовий ставати на захист демократії та свободи у світі.

«Об’єднавшись, ми маємо зробити цей світ вільнішим, безпечнішим, демократичнішим. Наполегливо втілюємо це в життя. І продовжимо це робити», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 9 грудня Байден відкрив перший віртуальний саміт за демократію. Загалом серед учасників – понад 100 держав, включаючи Україну. Росію та Китай не запрошували.

Того ж дня стало відомо, що США ввели санкції проти Тупицького.

Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти колишнього першого заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійної організації «Фонд Андрія Портнова».

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