США виділять $20 млн для посилення українських кордонів

Держприкордонслужба та посольство США започаткували проєкт з посилення безпеки північної і східної ділянок кордону України

Проєкт передбачає можливість надання Україні безпілотних авіасистем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв'язку, екіпірування

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) та посольство США започаткували проєкт з посилення безпеки північної та східної ділянок кордону України, згідно з яким США нададуть Україні допомогу на $20 млн. Про це повідомили у ДПСУ.

За словами начальника відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань посольства США в Україні Сари Лангенкомп, початок реалізації проєкту «Посилення спроможності Держприкордонслужби у сфері безпеки північного та східного кордону України» стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається у розмірі $20 млн.

Наголошується, що цей проєкт передбачає можливість надання Держприкордонслужбі безпілотних авіаційних систем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв'язку, екіпірування тощо.

«Сьогодні ми маємо черговий план технічної допомоги, ми підписали план цієї взаємодії, план спільних дій для реалізації та підвищення здатності Держприкордонслужби», – заявив перший заступник голови ДПСУ Володимир Никифоренко.

За його словами, йдеться про забезпечення насамперед невідкладних та першочергових потреб лінійних підрозділів державного кордону, про захист персоналу, забезпечення особистої безпеки, комфортність перебування в польових умовах, якісне виконання завдань на державному кордоні.

До слова, Україна закупила у НАТО антидронові рушниці.

Також повідомлялося, що прикордонна служба купила 60 дронів, які «бачать» вночі.

Між іншим, цього тижня США відправлять в Україну чергову партію військової допомоги.

У листопаді Україна отримала партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки.