Огляд європейської преси: українці голосували за «щирого учителя» із серіалу



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Володимир Зеленський

Найбільша інтрига для коментаторів європейських газет - успіх Володимира Зеленського на виборах президента України

Британська ліволіберальна газета The Independent змальовує атмосферу, що панувала у штабі кандидата-переможця першого туру. «Травмуючий настрій у штабі пані Тимошенко (якоїсь миті здавалося, що вона просльозиться) контрастував зі святковими картинками у хабі Зеленського в іншій частині міста на берегах ріки Дніпро. Там, у бізнес-центрі, який колись обладнали для опального колишнього президента Віктора Януковича і який тепер прикрашений у лаймові зелені тони кампанії Зеленського, шампанське текло вже від обіду. Переможець першого туру спілкувався з журналістами в перервах між грою у настільний теніс. Він визнав, що прогнозований результат змусив його «трохи нервувати», але й надав «відчуття відповідальності». Він твердив, що йому «байдуже» проти кого змагатись у другому турі. Короткій та кмітливій кампанії бракувало чіткості політичного курсу, але вона успішно сфокусувалася на незадоволенні виборців та темах, близьких молоді. Попередні результати вказують на високу явку молоді, яка прийшла його підтримати», - пише The Independent.

Австрійська газета Die Presse намагається розгадати секрет успіху кандидата Зеленського, списуючи його результат на протестні настрої у суспільстві. «Два нерівні кандидати протистоятимуть одне одному в другому турі. Порошенко асоціюється зі стабільністю, хтось навіть скаже, що із застоєм. Зеленський асоціюється з протестом, з новим у політиці. Тільки ж питання: яким саме новим? І в цьому проблема. Що означає цей несподівано хороший для Зеленського результат? Коротко кажучи, виборцям набридло. Симпатичний анти-істеблішментський кандидат Зеленський символізує протест, відчай і надію. У своїх комедійних шоу він часто поводився із корумпованими політиками так, як вони на те і заслуговують: зі зневагою та насмішками. Поганий результат Порошенка і є зневагою від виборців», - резюмує Die Presse.

Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung вміщує коментар із заголовком «Переможець без змісту». «Програма коміка Володимира Зеленського складається із милозвучних загальностей про необхідні зміни. Політичної команди, знайомої суспільству, - немає, а від змістовних запитань журналістів він ухилився і в день виборів. Багато виборців голосували не стільки за нього, скільки за того щирого та ідеалістичного президента, якого вони знають із популярного телевізійного серіалу», - зауважує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Французьке видання Charente Libre пише, що Україна прокинулася сьогодні з найбільшою несподіванкою після Майдану п'ять років тому. Несподіванка - це «Перевтілення чіткого лідера першого туру президентських виборів коміка Володимира Зеленського, готового перетворити фікцію свого телесеріалу «Слуга народу» на реальність. У ньому він грає учителя історії, який раптом стає президентом України через своє обурення «негідниками, які приходять до влади і крадуть, крадуть, крадуть», тоді як ніхто їм не заважає», - читаємо на сторінках Charente Libre.

Джерело: Deutsche Welle