Парацетамол підвищує готовність ризикувати



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Популярне знеболювальне змінює сприйняття ризику та послаблює відчуття небезпеки

Коли болить голова чи спина, люди приймають знеболювальні засоби, зокрема парацетамол або аспірин. Ці препарати, які продають без рецепта, тамують біль, але мають і побічні ефекти: приймаючи їх надто часто, можна набути розлади печінки, нирок й проблеми зі шлунком. Навіть незначне передозування парацетамолом може призвести до гострої печінкової недостатності. Також ця активна речовина підвищує ризик інфаркту й розвитку астматичних захворювань.

Але парацетамол діє не лише на тіло: дослідження доводять, що це популярне знеболювальне та складова близько 600 різних медикаментів впливає й на емоції пацієнтів. Парацетамол пригнічує сум, радість і здатність співчувати.

Тож Алексіс Ківні (Alexis Keaveney) з Національного університету штату Огайо та її колеги задалися питанням, чи парацетамол впливає і на готовність ризикувати. «Оскільки оцінка ризику та прийняття рішень мають в основі позитивні й негативні афекти, здається очевидним, що парацетамол впливатиме й на них», — пояснили вчені.

У трьох експериментах, в кожному з яких взяло участь 150 молодих студентів, половина учасників отримувала прийняту в лікуванні дозу 1000 міліграм парацетамолу, інші ж － медикаменти плацебо без активної речовини. Піддослідні, що приймали ліки, не знали, в якій дозі вони їх отримували.

За допомогою комп'ютерної програми «The Ballon Analog Risk Task», яку також використовують для дослідження наслідків прийому наркотиків й алкоголю, науковці перевірили готовність ризикувати учасників усіх експериментів.

Завдання полягало в тому, щоби кліками мишки вирішити, до якої міри можна надувати повітряну кульку на комп'ютерному екрані — з ризиком, що вона лусне. З кожним успішним збільшенням кульки учасники отримували віртуальну винагороду. Але якщо кулька тріскала, вони втрачали все, що заробили.

Також у межах двох інших досліджень вчені за допомогою низки стандартизованих питань і завдань проаналізували сприйняття ризику. При цьому піддослідні мали оцінити різні активності за критерієм їхньої ризикованості. Наприклад, йшлося про оцінку банджі-джампінгу з високого мосту або ж про недоречне переривання важливої зустрічі.

Результат: експеримент з кулькою засвідчив, що прийом парацетамолу посилює готовність ризикувати. Під впливом знеболювального учасники надували кульку приблизно 40 разів, а без нього — тільки 33 рази. Тобто кулька й лускала частіше.

Висока готовність ризикувати відображалася і в поведінці піддослідних: «Ті, що прийняли парацетамол, відчували менше страху та негативних емоцій, коли кулька збільшувалася і могла тріснути», — підсумував колега Ківні Болдвін Вей (Baldwin Way). Наступні експерименти продемонстрували, що порівняно з контрольною групою, піддослідні під впливом знеболювального вважали ризикову активність менш небезпечною.

«Парацетамол змушував людей відчувати менше негативних емоцій, коли вони думали про ризиковану поведінку — вони менше боялися», — пояснив Вей. Ні банджі-джампінг, ні темрява, ні початок нової кар’єри не лякали тих, хто прийняв парацетамол.

На думку дослідників, отримані результати доводять: прийом парацетамолу може впливати на сприйняття ризику та настрій. З цього випливає, що пацієнти, які вживають знеболювальні, не лише пригнічують фізичний біль, а й рідше відчувають небезпеку — як побічний ефект у них підвищується готовність ризикувати. Це призводить до неочікуваних рішень з потенційно смертельними наслідками.

«Отримані результати важливі і для нашого повсякдення», — сказав Вей. Навіть за повсякденних дій (наприклад, за кермом) ми постійно мусимо ухвалювати рішення, що обумовлюють рівень безпеки дорожнього руху. Якщо бажання ризикувати водіїв зростає, то в небезпеку потрапляють усі на вулиці. З огляду на той факт, що в США парацетамол щотижня приймає майже 25% населення, це може мати суттєвий вплив на суспільство, зауважив Вей.

Науковець назвав ще одну актуальну проблему: «Парацетамол — це ліки, які американські інститути в сфері охорони здоров’я рекомендують при появі симптомів COVID-19». Пацієнти, що прийняли цей препарат, можуть гірше оцінювати ризик зараження та легковажніше ставитися до зустрічей з іншими людьми й до можливості їх інфікувати. «Ми мусимо краще вивчити ризики парацетамолу та інших ліків, які продають без рецепта», — застерігають науковці.

Anna Bolten

Paracetamol erhöht die Risikobereitschaft

Social Cognitive and Affective Neuroscience, 15/09/2020; doi: 10.1093/scan/nsaa108).

Зреферувала С.К.

Джерело: Zbruc