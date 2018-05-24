Рік роботи НАБУ: чиста репутація та майже жодних результатів

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Більшість скарг на НАБУ після перевірки виявилися безпідставними

На сьогодні НАБУ порушило більше 500 кримінальних проваджень поти високих посадовців за підозрою в корупції

За останній рік Раді громадського контролю (РГК) Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вдалося домогтися покарання п'яти і звільнення одного службовця за дисціплінарні порушення. Але в цілому НАБУ в своїй роботі припустилася явних провалів, прозвітували керівники РГК. Антикорупційні експерти вважають, що скандали навколо НАБУ, що спалахнули останніми місяцями, пов'язані зі спротивом розслідуванню детективами НАБУ випадків високопосадової корупції. А конфлікт між НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) обумовлений недосконалістю законодавства.

Знищення касти недоторканних

Рада громадського контролю отримала близько 40 звернень від громадян щодо працівників НАБУ, але в більшості цих випадків порушення виявлені не були, заявив під час оприлюднення звіту голова РГК Роман Маселко. «Ми побачили, що у НАБУ немає намагання щось приховати. Якщо є проблеми, вони дійсно намагаються їх перевірити і розв'язати. НАБУ довело, що недоторканних зараз немає і підозрюваними може стати будь-хто, чи то з президентської, чи прем'єрської, чи іншої команди», - сказав він.

Секретарка Ради Галина Янченко зазначила, що керівництво НАБУ реагує на критику, зауваження та пропозиції громадських контролерів. На її думку, непідкупність НАБУ вже стала елементом сучасного українського фольклору. «Вже навіть в комедійних шоу почали з'являтися жарти про те, як детективи НАБУ відмовляються від шалених хабарів. І це дійсно правда», - сказала Янченко.

Найбільшою проблемою в роботі НАБУ громадські контролери назвали не дотримання законів та дисціплінарних норм службовцями цієї структури, а затягування розгляду їхніх кримінальних проваджень в судах. Член РГК з Дніпра Артем Романюков повідомив, що Рада спромоглася започаткувати публічний моніторинг 39 судових засідань із близько 200 розглядів в судах України таких справ. «Ми викладаємо за ними лише сухі факти. Ми їх не оцінюємо, ми знімаємо їх на відео, викладаємо це відео у мережу і робимо певний короткий опис того, що відбувається», - сказав Романюков.

Спроби дискредитації

Упродовж останніх місяців навколо НАБУ спалахнули кілька скандалів, що мали широкий розголос в пресі. Один з них був пов'язаний зі звинуваченнями на адресу НАБУ в організації незаконного прослуховування громадян, а керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури України Дмитро Сус навіть намагався вчинити обшук в приміщеннях НАБУ. Проте ці закиди згодом не підтвердилися, а сам Сус опинився на лаві підсудних за звинуваченнями з боку НАБУ у привласненні чужого майна та декларування недостовірної інформації.

Ще один скандал виник через затримання агентів НАБУ, які буцімто в незаконний спосіб провокували підозрюваних високопосадовців на вчинення злочинів. Але і у цій справі і досі не з'явилося жодних доказів, і слідство зайшло в глухий кут. «На моє переконання, це були дії, скеровані на розвал і перешкоди діяльності НАБУ. Вони відбулися, коли почалися висунення підозр топ-чиновникам у великих обсягах корупції», - сказав Роман Маселко.

Провалів нема, але й успіх незначний

На сьогодні НАБУ порушило більше 500 кримінальних проваджень поти високих посадовців за підозрою в корупції, чого в історії України ще ніколи не було, сказала в інтерв'ю DW член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова. Вона зазначила, що явних провалів в роботі НАБУ не спостерігалося, але це не обов'язково означає, що їх немає взагалі. «Через принцип таємниці слідства, оцінити якість зібраних детективами НАБУ доказів можна лише тоді, коли вони будуть оприлюднені в судах. А по більшості розслідуваних справ наразі ще немає судових розглядів. Вироки винесені лише у 20 справах, а в інших відбувається затягування слухань, коли навіть підготовчі засідання суду тривають по кілька місяців», - сказала Устінова.

З цієї причини, як вважає один з авторів громадського звіту про стан боротьби з корупцією в Україні і член правління київського Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк, не варто вважати досягненням НАБУ відкриття ним великої кількості кримінальних проваджень. «Суспільство очікує від НАБУ більш швидкої передачі проваджень в суди і порушення більш резонансних справ, ніж справи про одноразовий хабар чи про незаконне втручання в діяльність якогось державного органу», - сказав експерт в інтерв'ю DW.

Він також зазначив, що дати об'єктивну оцінку діяльності НАБУ неможливо без аудиту цієї структури, який затримується через затяжні торги депутатів навколо фігури парламентського аудитора. Експерт вважає неприпустимим те, що НАБУ не має своїх оперативних можливостей і має щоразу кланятися Службі безпеки України, але обмежувати надання їй інформації через побоювання її витоку. «Відкритий конфлікт між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і НАБУ є провиною обох структур, яким катастрофічно бракує комунікації і співпарці», – переконаний Хавронюк. Він також впевнений, що тут є і проблема законодавства, яке надає обом антикорупційним органам однакові повноваження з розслідування корупційних справ, тоді як їхня компетенція і відповідальність має бути чітко визначена і розділена.

Джерело: Deutsche Welle