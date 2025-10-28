Новий конкурент Вікіпедії: Маск запустив Grokipedia

Grokipedia перебуває у версії v0.1 та має 885 279 статей

Американський мільярдер і підприємець Ілон Маск повідомив про старт роботи онлайн-енциклопедії Grokipedia, яка має стати конкурентом Вікіпедії. Про запуск платформи Маск написав на своїй сторінці у соцмережі X, передає «Главком».

Розробником Grokipedia стала компанія xAI. Сам вебсайт функціонує на базі штучного інтелекту.

https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.



Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

За даними The Washington Post, сайт Grokipedia.com запрацював у понеділок, 27 жовтня, вдень, але деякі користувачі повідомили про збої в його роботі.

The Business Insider отримав доступ до сайту незадовго до 19:30 за Північноамериканським східним часом і зазначає, що сторінка має рядок пошуку на темному фоні та стиль шрифту, що нагадує Вікіпедію та ChatGPT.

На цільовій сторінці вебсайту вказано, що Grokipedia перебуває у версії v0.1 та має 885 279 статей. Для порівняння, в англійській Вікіпедії наразі є 7 081 705 статей.

Маск також поширив у X кілька дописів, де користувачі зробили порівняльний аналіз статей на ту саму тему і виявили розбіжності між Вікіпедією і новою онлайн-енциклопедією. Мільярдер стверджує, що Grokipedia точніша: «Grokipedia.com – це правда, вся правда і нічого, крім правди. Ми ніколи не будемо ідеальними, але прагнутимемо цього».

The goal of Grok and https://t.co/op5s4ZikGJ is the truth, the whole truth and nothing but the truth.



We will never be perfect, but we shall nonetheless strive towards that goal. https://t.co/j8bJf7c4Hl — Elon Musk (@elonmusk) — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

Нагадаємо, Ілон Маск анонсував запуск Grokipedia 6 жовтня. Тоді він пояснив, що проєкт створений на базі штучного інтелекту Grok і має стати «значним покращенням Вікіпедії» та кроком до мети xAI – «розуміння Всесвіту».

Раніше Маск звинуватив Вікіпедію в тому, що вона протягом останніх кількох років підтримувала ліберальні погляди, і в січні цього року закликав підписників «припинити фінансування Вікіпедії, доки не буде відновлено баланс». У 2019 році він розкритикував сторінку Вікіпедії на платформі X, яка тоді називалася Twitter, назвавши її «зоною бойових дій з мільйоном редагувань».

До слова, компанія xAI Ілона Маска, яка займається штучним інтелектом, подає до суду на розробника ChatGPT, OpenAI. xAI стверджує, що конкурент займався «ширшою та вкрай тривожною схемою незаконного привласнення комерційної таємниці, недобросовісної конкуренції та навмисного втручання в економічні відносини».