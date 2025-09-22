Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель
xAI Ілона Маска випустила Grok 4 Fast
фото:thefrontpress.com

Ілон Маск презентував нового конкурента ChatGPT

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, анонсувала нову версію своєї флагманської моделі штучного інтелекту – Grok 4 Fast. Ця модель позиціонується як швидша й економічніша альтернатива попередній версії, Grok 4. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Engadget. 

Grok 4 Fast демонструє таку ж точність, як і оригінальна модель, але використовує на 40% менше обчислювальних токенів. Завдяки цьому вартість обробки запитів знизилася приблизно на 98%, що робить модель значно доступнішою для широкого спектра завдань. Вартість роботи з моделлю починається від $0,20 за 1 млн токенів.

Модель посіла перше місце в рейтингу LMArena для пошукових завдань і восьме місце за якістю текстових відповідей, демонструючи результати, співставні або навіть кращі за свого попередника.

В основі Grok 4 Fast лежить інноваційна архітектура, яка поєднує глибокий аналіз та швидкі відповіді. Цей підхід дозволяє моделі автоматично перемикатися між режимами, щоб оптимізувати роботу. Крім того, нова модель підтримує контекстне вікно об'ємом до 2 млн токенів, що значно розширює її можливості для аналізу великих масивів інформації. Модель також оптимізована для швидкої взаємодії із зовнішніми інструментами, такими як виконання коду або веб-пошук.

Наразі Grok 4 Fast вже доступна кінцевим користувачам через платформи OpenRouter та Vercel AI Gateway, а також через API xAI для веб-застосунків, iOS та Android.

Нагадаємо, група дослідників зі штучного інтелекту опублікувала книгу «Якщо хтось це створить, усі помруть», у якій попереджає про загрозу для виживання людства. На думку експертів, штучний суперінтелект (ШСІ) може з'явитися вже за 2-5 років і стати неконтрольованим. 

До слова, До слова, компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окрім енергії, ШІ також вимагає значних обсягів води для охолодження дата-центрів
Скільки води витрачає ШІ на один запит – цифри від Google
24 серпня, 22:02
Відповіді штучного інтелекту не визнаються доказами в суді
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
OpenAI визнала певні недоліки у своїх системах
Нова політика OpenAI: за що ChatGPT може «здати» вас поліції
29 серпня, 17:56
«Дія.АІ» працюватиме у форматі відкритого бета-тестування
«Дія» запустила першого у світі державного помічника на основі штучного інтелекту
1 вересня, 16:18
На платформі буде доступ до рекомендацій, інструментів і практичних посібників з використання ШІ в різних галузях
Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту
8 вересня, 18:10
Китай взявся навчати дітей поводженню із сучасними технологіями
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
9 вересня, 08:10
ChatGPT попереджатиме батьків у критичних випадках
OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків
19 вересня, 17:02
Суперінтелект стає небезпечним для людей
«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
Сьогодні, 11:35
Ворог обстріляв Запоріжжя
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
Сьогодні, 05:49

HiTech

Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель
Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель
«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків
OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків
OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів
OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів
YouTube інтегрує інструменти ШІ для допомоги авторам: що зміниться
YouTube інтегрує інструменти ШІ для допомоги авторам: що зміниться
Албанія призначила першого у світі міністра, створеного штучним інтелектом
Албанія призначила першого у світі міністра, створеного штучним інтелектом

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua