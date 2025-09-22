Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель

Ілон Маск презентував нового конкурента ChatGPT

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, анонсувала нову версію своєї флагманської моделі штучного інтелекту – Grok 4 Fast. Ця модель позиціонується як швидша й економічніша альтернатива попередній версії, Grok 4. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Engadget.

Grok 4 Fast демонструє таку ж точність, як і оригінальна модель, але використовує на 40% менше обчислювальних токенів. Завдяки цьому вартість обробки запитів знизилася приблизно на 98%, що робить модель значно доступнішою для широкого спектра завдань. Вартість роботи з моделлю починається від $0,20 за 1 млн токенів.

Модель посіла перше місце в рейтингу LMArena для пошукових завдань і восьме місце за якістю текстових відповідей, демонструючи результати, співставні або навіть кращі за свого попередника.

В основі Grok 4 Fast лежить інноваційна архітектура, яка поєднує глибокий аналіз та швидкі відповіді. Цей підхід дозволяє моделі автоматично перемикатися між режимами, щоб оптимізувати роботу. Крім того, нова модель підтримує контекстне вікно об'ємом до 2 млн токенів, що значно розширює її можливості для аналізу великих масивів інформації. Модель також оптимізована для швидкої взаємодії із зовнішніми інструментами, такими як виконання коду або веб-пошук.

Наразі Grok 4 Fast вже доступна кінцевим користувачам через платформи OpenRouter та Vercel AI Gateway, а також через API xAI для веб-застосунків, iOS та Android.

Нагадаємо, група дослідників зі штучного інтелекту опублікувала книгу «Якщо хтось це створить, усі помруть», у якій попереджає про загрозу для виживання людства. На думку експертів, штучний суперінтелект (ШСІ) може з'явитися вже за 2-5 років і стати неконтрольованим.

До слова, До слова, компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію.