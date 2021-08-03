У Туреччині анонсували безпілотний літак-«убивцю» винищувачів

Сельчук Байрактар, гендиректор з технологій турецької оборонної компанії Baykar (а ще він ідеолог безпілотних бойових апаратів, що носять його прізвище, та зять турецького президента Ердогана) оголосив про створення безпілотника-винищувача нового покоління.

«Безпілотник змінить концепцію бойових дій у повітрі та перевершить пілотовані винищувачі п’ятого покоління», – заявив Байрактар. Цю ремарку можна зрозуміти як натяк на американські винищувачі-бомбардувальники п’ятого покоління F-35. У США розглядають їх як основний бойовий літак на майбутні десятиліття як для себе, так і для союзників. А от Туреччину, яка теж планувала придбати 100 літаків F35, виключили з програми після того, як Стамбул вирішив придбати в Росії протиповітряний комплекс С400. Таким чином, оголошення про створення нового турецького безпілотника можна вважати також і політичною заявою.

Компанія Baykar оприлюднила концептуальні зображення майбутнього безпілотника, який отримав MIUS. Це реактивний безпілотний надзвуковий літак, малопомітний для радарів. Бойовий вантаж MIUS становить близько 1,5 тонн – це можуть бути ракети чи бомби. Літак побудований по аеродинамічній схемі «безхвостка», яка зменшує радарний профіль. Він призначений для виконання всіх типів бойових завдань: підтримка наземних військ над полем бою, придушення ворожої системи протиповітряної оборони та повітряний бій.

Керування забезпечуватиме система штучного інтелекту, здатна контролювати «рій» дронів. Вони зможуть діяти автономно або надавати підтримку пілотованим винищувачам.

Унікальною перевагою MIUS, на думку розробників, стане можливість злітати з коротких смуг – наприклад, палуб вертолітоносців. Застосування катапульт, як у традиційній палубній авіації, не потрібне. У компанії заявили, що ударний дрон буде розміщений на борту нового легкого авіаносця Анадолу, який має увійти в експлуатацію до 2022 року. Прикметно, що цей корабель проєктувався під палубні літаки F35, однак плани змінилися після блокування продажів цієї техніки до Туреччини. Концепція MIUS дозволить Туреччині створити «авіаносець безпілотників» – набагато дешевший, але з бойовими можливостями, що наближаються до «традиційних» авіаносців.