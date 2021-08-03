Четверо поліцейських, які боронили Капітолій під час штурму, покінчили з життям

Унаслідок сутичок 6 січня біля Капітолія загинули чотири людини

Кількість самогубств серед поліцейських, яким 6 січня довелося боронити Капітолій від прихильників експрезидента Дональда Трампа, зросла до чотирьох. Про це повідомляє Reuters.

Офіцер столичної поліції Гюнтер Хашида був знайдений мертвим у своєму домі минулого четверга. Чоловік служив у вашингтонському управлінні з травня 2003 року.

Інший офіцер, який захищав Капітолій 6 січня, Кайл ДеФрейтаг також вчинив самогубство. У поліції працював з листопада 2016 року.

Така ж доля спіткала й офіцера поліції Капітолія США Говарда Лібенгуда та 35-річного офіцера Джефрі Сміта.

Як відомо, 6 січня сотні прихильників Трампа штурмували будівлю у безуспішній спробі завадити Конгресу підтвердити перемогу на виборах президента демократа Джо Байдена.

Унаслідок сутичок загинули чотири людини.

Наступного дня внаслідок інсульту помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали протестувальники. Поранення отримали понад 100 правоохоронців. Понад пів тисячі громадян затримали за участь у насильстві.

До слова, дівчина допомогла знайти учасників штурму Капітолію на сайті знайомств.

19 липня стало відомо про винесення першого вироку за вчинення кримінального злочину під час штурму будівлі Капітолію 38-річному жителю Флориди Полу Ходжкінсу. Він був засуджений до восьми місяців тюремного ув'язнення за «перешкоджання зусиллям конгресу по підведенню підсумків та підтвердженню результатів голосування на виборах» президента США.