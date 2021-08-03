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    Наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу (фото)

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    На фото видно значні руйнування, спричинені вогнем, який перетворив ліси на попелища - Наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу (фото)

    На фото видно значні руйнування, спричинені вогнем, який перетворив ліси на попелища

    Фото: msb.gov.tr

    Лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень, у боротьбі з вогнем загинуло вісім людей

    Турецькі супутники-розвідники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни. Відповідні знімки оприлюднило міноборони Туреччини.

    «Супутники-розвідники з високою роздільною здатністю Göktürk-1 та Göktürk-2 зняли лісові пожежі та результати боротьби з вогнем у Манавгаті та Мармарисі з космосу», – повідомило міноборони.

    На фото видно значні руйнування, спричинені вогнем, який перетворив ліси на попелища.

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    Наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу (фото)
    Наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу (фото)
    Наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу (фото)
    Наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу (фото)
    Наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу (фото)

    Лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень. Загалом у боротьбі з вогнем загинуло вісім людей.

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    Теги: Туреччина пожежа Міноборони космос ліс
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    Наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу (фото)