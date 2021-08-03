Наслідки масштабних пожеж у Туреччині видно з космосу (фото)
На фото видно значні руйнування, спричинені вогнем, який перетворив ліси на попелища
Лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень, у боротьбі з вогнем загинуло вісім людей
Турецькі супутники-розвідники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни. Відповідні знімки оприлюднило міноборони Туреччини.
«Супутники-розвідники з високою роздільною здатністю Göktürk-1 та Göktürk-2 зняли лісові пожежі та результати боротьби з вогнем у Манавгаті та Мармарисі з космосу», – повідомило міноборони.
На фото видно значні руйнування, спричинені вогнем, який перетворив ліси на попелища.
Лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень. Загалом у боротьбі з вогнем загинуло вісім людей.
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