Вікова карта Європи: яка структура населення на нашому континенті

Результати засвідчують: Південь Європи вже зараз виглядає старшим

Науковці створили карту Європи, яка зображає віковий розподіл населення. Аналіз демографічних даних засвідчив, де наш континент найстаріший, а де живе відносно багато молодих людей. При цьому стали очевидними не лише відмінності між Заходом і Сходом Європи, а й регіональні відмінності всередині окремих країн.

Демографічні зміни в Європі набули таких масштабів, як на жодному іншому континенті планети. У Європі найнижчі показники народжуваності та найбільша тривалість життя. Згідно з даними ООН, половина населення тут уже зараз досягла 43-річного віку або перейшла його. Проте тенденція до старіння не регулярна в усіх країнах. Як це виглядає в окремих регіонах Європи

Цим питанням зайнялися науковці на чолі з Іллею Кашніцьким (Ilya Kashnitsky) з Інституту демографічних досліджень NIDI в Гаазі. Команда проаналізувала дані Статистичного бюро Європейського Союзу і на основі отриманої інформації створила вікову карту Європи: де наш континент наймолодший, а де найстарший? Завдяки диференційованим кольоровим схемам на карті це можна побачити.

Результати засвідчують: Південь Європи вже зараз виглядає старшим. Так, середній рівень народжуваності в Іспанії, Португалії та Італії становить приблизно 1,3 дитини на жінку. Щоби населення залишалося постійним, на жінку мало б припадати 2,1 дитини.

Швидко старіє також Західна Європа: дані засвідчують, що старші люди становлять велику частину населення у Німеччині та Франції. Унікальним винятком на Заході є Ірландія. Незважаючи на те, що рівень народжуваності на острівній державі зменшується, на жінку тут припадає приблизно 1,81 дитини, що дає змогу ірландцям суттєво перевищити європейський середній показник і залишатися відносно молодими. На думку вчених, такий стан залежить також і від впливу католицької Церкви, яка засуджує аборти.

Приблизно таким же молодим є населення в багатьох східноєвропейських країнах. Так, наприклад, у Польщі та Словаччині багато людей у працездатному віці – їм від 15 до 64 років.

Проте вікова карта демонструє відмінності не лише між країнами. Також всередині окремих держав можна помітити вікові відмінності – наприклад, у Бельгії. «Придивившись до карти, можна помітити межі між фландрійцями на півночі та валлійцями на півдні країни», – сказав Кашніцький. Тобто населення в Валлонії молодше, а в Фландрії тенденція більше нагадує загальноєвропейську.

Ще одна демографічна пляма на карті розташована у Фінляндії: посеред країни видно єдиний рожевий регіон, що означає: населення тут значно молодше, ніж у середньому в Європі. В чому причина? Вчені розповіли: у цій частині країни живуть так звані лестадіанці – крайньо консервативні лютеранці, яких деколи називають європейськими амішами. Вони традиційно народжують багато дітей.

В Іспанії вікові відмінності помітні передусім між прибережними регіонами та центральною частиною країни. Так, на узбережжі живе більше людей середнього віку. Це зумовлене тим, що на початку ХХІ століття Іспанія пережила велику хвилю імміграції, повідомили науковці.

Крім того, з вікової карти видно й інші тенденції: майже всюди у Європі структура населення у місті відрізняється від сільської. Столиці та інші урбанізовані міста приваблюють все більше людей працездатного віку – це також видно на карті. «Сильно урбанізовані регіони особливо привабливі для молодих працівників. Сім’ї з малими дітьми натомість схильні переїжджати подалі від центру в передмістя», – пишуть науковці.