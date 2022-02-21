Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни

Росія продемонструвала розширення поля боя за допомогою кіберпростору, радіоелектронної боротьби та інформаційної зброї

Коли у 2014 р. Росія анексувала Крим і вторглась на український Донбас, її збройні сили продемонстрували нову тактику і змінили низку уявлень американських військових про сучасну війну. Сьогодні, коли Москва знову змушує західних лідерів гадати, чи не вторгнеться вона в Україну ще раз, Пентагон створює проєкти, які відображають військові пріоритети, встановлені під час російсько-української війни. Коли у 2014 р. Росія анексувала Крим і вторглась на український Донбас, її збройні сили продемонстрували нову тактику і змінили низку уявлень американських військових про сучасну війну. Сьогодні, коли Москва знову змушує західних лідерів гадати, чи не вторгнеться вона в Україну ще раз, Пентагон створює проєкти, які відображають військові пріоритети, встановлені під час російсько-української війни.

Технології, які розробляють американські військові після вивчення досвіду російсько-української війни, включають такі футуристичні проєкти, як рої автономних дронів та супергармату, здатну стріляти на відстань понад тисячу миль. Але, можливо, найамбітнішим проєктом стане об’єднання радарів, безпілотників та засобів зв’язку зі штучним інтелектом і хмарними технологіями задля створення повністю автономної системи управління військами на полі бою.

Багато з цих ідей народилися під час аналізу армією США російського вторгнення в Україну, що триває з 2014 р. Тоді Росія продемонструвала розширення традиційного поля боя за допомогою використання кіберпростору, радіоелектронної боротьби та інформаційної зброї. Дослідження показало, що у майбутній війні ці можливості можуть поєднуватися з роботизованою зброєю та дальніми ударами за допомогою високоточних ракет із повітря та космосу. Військові дійшли висновку, що США потрібно модернізувати кілька ключових галузей, зокрема бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, космічні та кібертехнології. Зволікання може загрожувати згуртованості НАТО та підвищувати ймовірність ядерного конфлікту.

«Ми перебуваємо у переломному моменті, і в нас є стратегічні конкуренти з великими збройними силами», – стверджує генерал Джеймс МакКонвілл, начальник штабу армії США. За його словами, американські військові останніх двадцять років зосереджували основну увагу на контртерористичних операціях в Афганістані та Іраку. Але тепер головною загрозою для своїх збройних сил США Пентагон вважає великі держави – Росію та Китай, що зумовлює переосмислення військової стратегії. «Щоби стримувати стратегічних конкурентів, у нас має бути можливість проводити великомасштабні бойові дії», – каже МакКонвілл.

У листопаді минулого року Командування майбутнього армії США (Army Futures Command, AFC) провело в Аризоні демонстрацію перспективних військових технологій, розроблених у рамках нової військової стратегії, яка народилася після російського вторгнення в Україну 2014 р. Одну із центральних ролей у ній займала концепція Спільного вседоменного командування та контролю (Joint All-Domain Command and Control, JADC2).

JADC2 – це концепція автономного управління військами на полі бою. Ця технологія чимось схожа на додаток для виклику таксі, в якому алгоритм аналізує ваше місцезнаходження, відстань, час у подорожі й обчислює найоптимальніший варіант поїздки. JADC2 – це така ж автономна алгоритмізована система керування, але для армії, яка має на меті об’єднати військову розвідку, спостереження та реконгостування у хмару даних з використанням штучного інтелекту. У такий спосіб система автоматично підбиратиме найоптимальнішу відповідь проти заданої загрози, об'єднуючи армію, флот, військово-повітряні сили та морську піхоту в єдину бойову силу. Наприклад, якщо радіолокаційне обладнання винищувача F-16 зафіксувало ворожу ціль, JADC2 може визначити, що найкращий спосіб її знищення – це удар крилатою ракетою з підводного човна. Сьогодні така координація сил у повітряному і морському доменах могла б зайняти кілька годин, а то й днів, але завдяки JADC2 вона може відбуватись у реальному часі.

«Перспектива великого російського наступу на Україну цієї весни може дати приклад того, як виглядатиме багатодоменна атака. Поєднання безпілотних літальних апаратів, ракет, електронної атаки та наземних сил може стати величезною проблемою», – стверджує Мелані Марлоу, старша наукова співробітниця Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Такі технології, як JADC2, могли б розв’язувати такі проблеми, дозволяючи збройним силам США та їх союзників одночасно відбивати атаки у кількох доменах – на суші, в морі, у повітрі, в космосі й у кіберпросторі.

На початку цього місяця Пентагон оприлюднив нові пріоритети у чотирнадцяти критичних військових технологіях. Ключове значення для оборонної галузі має штучний інтелект та розробка автономних систем. У боях за добре захищену територію армія США може використати безпрецедентну зброю – рої дронів.

За словами Гайді Ш’ю, заступниці міністра оборони США, проникнення на добре захищену територію противника може відбуватися за допомогою недорогих одноразових безпілотних літальних систем, якими керуватиме штучний інтелект і які діятимуть автономно без GPS. Ш’ю стверджує, що армії потрібні парки автономних роботизованих літаків, наземних транспортних засобів, надводних та підводних морських суден, які виконуватимуть бойові завдання з обмеженим втручанням людини і в умовах, коли супутникова навігація не працюватиме. Такі автоматизовані системи зможуть виконувати такі завдання, як розвідка, моніторинг та цільова атака. Так, Пентагон вже продемонстрував здатність розгортати з літаків рої мікродронів, створених за допомогою 3D-друку.

На початку січня армія США оголосила про плани провести випробування супергармати, здатної стріляти на відстань понад 1000 миль, вже у 2024 р. Сьогодні навіть найбільш далекобійна артилерія не може запустити снаряд на відстань понад 25 миль. Важливий урок, який армія США зробила для себе, аналізуючи російське вторгнення в Україну, полягає у необхідності розширення своїх ударних систем великої дальності. Наразі Пентагон хоче до 2023 р. розгорнути гіперзвукові ракетні системи, проте згодом ракети в арсеналі засобів великої дальності США може поповнити ще й супергармата. Ідея полягає у тому, щоби використовувати її в тандемі з гіперзвуковими ракетами. Така комбінація засобів повинна пробити щільну протиповітряну оборону суперника. Крім того, супергармата могла б стати дешевшою альтернативою гіперзвукової зброї, один запуск якої оцінюють у 106 млн доларів.

Jason Sherman

Russia-Ukraine Conflict Prompted U.S. to Develop Autonomous Drone Swarms, 1,000-Mile Cannon

Scientific American, 14/02/2022

Зреферував Є. Л

Джерело: Zbruc