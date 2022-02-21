Як «гостинні» жителі Ростовської області радіють біженцям з Донбасу

Часто кажуть, що в Україні погано ставляться до переселенців із Донбасу, але...

Ні кияни, ні львів'яни ніколи не писали про переселенців із такою одностайною ненавистю

Мовою оригіналу

Гостеприимные жители Ростовской области радуются прибытию «беженцев» из Донбасса. Почитал их паблики – там жесть, конечно.

Увага! Присутня ненормативна лексика

Часто говорят, что в Украине плохо относятся к переселенцам из Донбасса. Но поверьте, такой вакханалии я никогда не видел за 8 восемь лет войны ни в одной украинской группе.

Ни киевляне, ни львовяне, ни жители других регионов Украины никогда не писали о переселенцах с такой единодушной ненавистью.

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Джерело: блог Дениса Казанського

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