Як «гостинні» жителі Ростовської області радіють біженцям з Донбасу
Ні кияни, ні львів'яни ніколи не писали про переселенців із такою одностайною ненавистю
Мовою оригіналу
Гостеприимные жители Ростовской области радуются прибытию «беженцев» из Донбасса. Почитал их паблики – там жесть, конечно.
Увага! Присутня ненормативна лексика
Часто говорят, что в Украине плохо относятся к переселенцам из Донбасса. Но поверьте, такой вакханалии я никогда не видел за 8 восемь лет войны ни в одной украинской группе.
Ни киевляне, ни львовяне, ни жители других регионов Украины никогда не писали о переселенцах с такой единодушной ненавистью.
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Джерело: блог Дениса Казанського