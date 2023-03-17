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Без деблокади портів металургійна галузь в Україні може не вижити – голова офісу СЕО Групи Метінвест

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Без деблокади портів металургійна галузь в Україні може не вижити – голова офісу СЕО Групи Метінвест
Мова не йде про розвиток – питання стоїть, чи зможуть підприємства взагалі вижити
фото з відкритих джерел

Компанія намагається втриматися на плаву та навіть робити інвестиції

Металургійні підприємства перебувають у важкій кризі та змушені звільняти працівників. Наразі питання для галузі стоїть не у нарощенні виробництва, а просто у виживанні. Саме тому потрібно якнайшвидше деблокувати морські порти, які є для галузі ключовою логістичною ланкою. Про це заявив голова офісу СЕО Групи Метінвест Олександр Водовіз на «Саміті експортерів» від Forbes.

«Через війну Метінвест втратив 50% бізнесу. Зі 100 тис людей, які у нас працювали, залишилось 60 тисяч. Повністю зруйновані два підприємства ГМК – Азовсталь і ММК Ілліча. Ми продовжуємо звільняти людей, скоро звільнимо ще 5 тис. працівників. Тому що не витягуємо по логістиці. Для нас ситуація критична – адже у наших колег-аграріїв є принаймні «зерновий» морський коридор, який дозволяє їм вижити. І це правильно, і слава Богу, що так склалося і у них ця можливість є. Але у нас зараз важкі часи», – розповів Водовіз.

Він також зауважив, що компанія намагається втриматися на плаву та навіть робити інвестиції. Проте наразі мова не йде про розвиток – питання стоїть, чи зможуть підприємства взагалі вижити, і у якому вигляді.

«Плани на цей рік у нас прості – втриматися на плаву і, звісно, допомагати українській армії. Але нам критично необхідна деблокада портів. І це питання ми будемо намагатися піднімати якомога частіше», – резюмував Водовіз.

Як відомо, у 2022 році українські металурги зменшили експорт залізної руди на 45,9% в порівнянні з 2021 роком – до 23,98 млн т. Експорт чавуну за рік впав на 59% р./р. – до 1,32 млн т. Відвантаження напівфабрикатів скоротилися на 72% р./р., до 1,89 млн т. До такого значного падіння призвела війна та розірвання логістичних ланцюжків через блокування морських портів.

Раніше голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що металургійна галузь України критично постраждала від війни, і потребує підтримки держави для відновлення. Передусім для збереження галузі необхідним є відновлення морського експорту, розширення пропускної здатності західних залізничних переходів, та зниження вартості енергоресурсів

Теги: інвестиції експорт війна Forbes Азовсталь

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