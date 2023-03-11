Ліквідовано ще понад тисячу окупантів: свіжі дані про втрати РФ

За добу ЗСУ знищили три десятки ворожих танків і броньованих машин

За минулу добу, 10 березня, українські захисники ліквідували близько 1010 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення вже знищено 158 тис. окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2023-го орієнтовно склали:

танків ‒ 3458 (+10 за добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од.,

артилерійських систем – 2483 (+8) од.,

РСЗВ – 493 (+2) од.,

засобів ППО ‒ 257 (+1) од.,

літаків – 304 (+0) од.,

гелікоптерів – 289 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1) од.,

крилатих ракет ‒ 907 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) од.,

спеціальної техніки ‒ 242 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 381-ша доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.