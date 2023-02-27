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Буданов розповів, що допоможе Україні переломити хід війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Буданов розповів, що допоможе Україні переломити хід війни
Україні потрібні штурмовики А10 Thunderbolt II
фото ілюстративне

ЗСУ в першу чергу потрібна штурмова авіація, а не F-16

Постачання озброєння Україні необхідно пришвидшити. Це допоможе переломити хід війни. Про це заявив голова розвідки України Кирило Буданов виданню «Голос Америки».

Буданов наголосив, що зброї Україні потрібно ще більше. І саме тієї, яку нашій країні вже надають західні партнери.

«На додачу до того нам потрібна штурмова авіація, яка станом на зараз ще до нас не прийшла. F-16 і тому подібні платформи – вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А10 Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі», – розповів Буданов.

Раніше повідомлялося, що представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16.

Нагадаємо, триває 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області.

Теги: літак Кирило Буданов війна росія окупанти Україна

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