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Неспокійна ніч у Бєлгороді: влада заявила про збиття чотирьох ракет

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Неспокійна ніч у Бєлгороді: влада заявила про збиття чотирьох ракет
Вибухи у Бєлгороді лунали вночі
фото ілюстративне

Над Бєлгородським районом нібито було збито чотири ракети

У ніч на 13 березня над Бєлгородським районом РФ, що межує з Україною, було збито чотири ракети, є одна постраждала. Про це повідомив вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

«Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Було збито чотири ракети. Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у двох приватних домоволодіннях», – написав Гладков у Telegram.

Неспокійна ніч у Бєлгороді: влада заявила про збиття чотирьох ракет фото 1

Нагадаємо, 6 березня у Бєлгородській області також прогриміли вибухи. Тоді місцева влада заявила про збиття трьох ракет.

До слова, російські військові регулярно здійснюють з Бєлгородщини ракетні обстріли прикордонних з Україною міст, зокрема Харківщини.

Зі свого боку губернатор Бєлгородщини 11 лютого заявив, що Збройні сили України обстріляли населений пункт Шебекіно. 

Також, як повідомив В’ячеслав Гладков 22 січня, в одне з сіл Бєлгородської області завітала «бавовна», є пошкодження лінії електропередач. 

Теги: війна ракета вибух росія

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