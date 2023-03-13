Неспокійна ніч у Бєлгороді: влада заявила про збиття чотирьох ракет

Над Бєлгородським районом нібито було збито чотири ракети

У ніч на 13 березня над Бєлгородським районом РФ, що межує з Україною, було збито чотири ракети, є одна постраждала. Про це повідомив вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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«Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Було збито чотири ракети. Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у двох приватних домоволодіннях», – написав Гладков у Telegram.

Нагадаємо, 6 березня у Бєлгородській області також прогриміли вибухи. Тоді місцева влада заявила про збиття трьох ракет.

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До слова, російські військові регулярно здійснюють з Бєлгородщини ракетні обстріли прикордонних з Україною міст, зокрема Харківщини.

Зі свого боку губернатор Бєлгородщини 11 лютого заявив, що Збройні сили України обстріляли населений пункт Шебекіно.

Також, як повідомив В’ячеслав Гладков 22 січня, в одне з сіл Бєлгородської області завітала «бавовна», є пошкодження лінії електропередач.