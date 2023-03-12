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Аркадій Бабченко Журналіст

Альбац, яка хвилюється за російських військових, спокійно в'їхала в Україну з паспортом РФ

glavcom.ua
Альбац сильно страждає через проблеми «наших хлопчиків»

СБУ може заборонити будь-якій людині з іноземним паспортом перетинати кордон України, але...

Євгенія Альбац, яка на цьому відео просто у ясна лупиться з Прилепіним та страждає за «наших хлопчиків», виявляється, в'їхала в Україну з російським паспортом. Їй дали візу.

Я думав, вона по Одесі катається з ізраїльським паспортом, чи який там у Євгенії Марківни, Нової Зеландії, США, я не знаю – і тут як би не заборониш, хоча СБУ може завернути будь-яку людину, як небажану, було б натхнення – але віза у російський паспорт дещо змінює ситуацію.

Щось з сьогоднішнього дня моє ставлення якось раптом – ось прямо зараз, ось саме в цей момент, клац так! – І змінилося. Я ось. Я тут. Я готовий. Я не остання людина у журналістиці. Моя камера та моє перо можуть попрацювати в Україні не так слабо. Якщо я вам потрібен – я готовий.

Але копати носом, шукати якісь шляхи, намагатися якось отримати візу, зробити в'їзд, прорватися через кордон – я більше не буду.

Потрібно? Давайте. Я готовий. Поїхали. Ні. Чудово. Я в гнильної Естонії чудово сиджу.

Нехай Євгенія Марківна по окопах повзає.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна пропаганда

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