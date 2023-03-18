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Державі передано активи російського бізнесмена на Чернігівщині на понад 1 млрд грн

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Державі передано активи російського бізнесмена на Чернігівщині на понад 1 млрд грн
Слідчі заходи на чернігівському текстильному підприємстві проводили співробітники СБУ
фото з відкритих джерел

Державі передано чернігівську текстильну компанію, якою володів російський бізнесмен

За матеріалами Служби безпеки України в управління Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передано активи чернігівської текстильної компанії, яка пов’язана з російським бізнесом. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї.

Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн.

За даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора. Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу і спорядження для окупаційних угруповань РФ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводять співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

До слова, Міжнародна група з блокування майна підсанкційних росіян (REPO) за рік своєї діяльності заморозила активи на понад $58 млрд.

Україні інформацію про російські активи вдається отримувати із самої Росії. Джерела з різних груп російського впливу надають інформацію про майно росіян.

Читайте також: В Україні націоналізовано активи російських олігархів: названо підприємства
Теги: Чернігівщина бізнес росія війна СБУ

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