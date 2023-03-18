Державі передано активи російського бізнесмена на Чернігівщині на понад 1 млрд грн

Державі передано чернігівську текстильну компанію, якою володів російський бізнесмен

За матеріалами Служби безпеки України в управління Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передано активи чернігівської текстильної компанії, яка пов’язана з російським бізнесом. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї.

Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора. Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу і спорядження для окупаційних угруповань РФ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводять співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

До слова, Міжнародна група з блокування майна підсанкційних росіян (REPO) за рік своєї діяльності заморозила активи на понад $58 млрд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україні інформацію про російські активи вдається отримувати із самої Росії. Джерела з різних груп російського впливу надають інформацію про майно росіян.