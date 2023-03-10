США та союзники повідомили, скільки російських активів вдалося заблокувати за рік

Зусилля з пошуку активів росіян, що потрапляють під санкції, буде подвоєно

Міжнародна група з блокування майна підсанкційних росіян (REPO) за рік своєї діяльності заморозила активи на понад 58 млрд дол. Про це йдеться у спільній заяві учасників групи, оприлюдненій на сайті Міністерства фінансів США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Гарантуємо, що активи Центрального банку Росії та Фонду національного добробуту Росії в нашій юрисдикції залишаються заблокованими та не можуть використовуватися для підтримки військових зусиль Росії», – зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що члени групи відстежували активи підсанкційних росіян по всьому світу та суттєво обмежили їм доступ до міжнародної фінансової системи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міжнародна група з блокування майна підсанкційних росіян об'єднує зусилля урядів США, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Європейської комісії.

Зазначається, що на зустрічі 9 березня представники домовилися подвоїти зусилля з пошуку активів, що потрапляють під санкції.

Нагадаємо, що Європейський Союз намагається знайти та заморозити активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями, і загальна кількість останніх місяців лише трохи зросла. У той час як Бельгія та Люксембург заблокували мільярди, інші країни-члени ЄС оприлюднили дуже незначні цифри.