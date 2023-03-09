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НАЗК: Депутати Держдуми РФ зливають Україні інформацію про російські активи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
НАЗК: Депутати Держдуми РФ зливають Україні інформацію про російські активи
Впливові групи в російському суспільстві воюють одна проти одної
фото з відкритих джерел

Глава Національного агентства запобігання корупції розказав про джерела збору інформації про російську власність

Інформацію про російські активи вдається отримувати із самої Росії. Джерела з різних груп російського впливу надають інформацію про таке майно росіян. Про це «Главкому» розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Серед джерел є і чинні, і колишні депутати Держдуми Росії. Український інститут майбутнього презентував дослідження сучасного стану так званих «башт Кремля». Цих башт декілька, у кожної з них є протилежні інтереси. 

Олександр Новіков згадав про групу Task Force, яка була створена для пошуку та конфіскації російських активів.

«Група Task Force створена Офісом Генерального прокурора. Наші представники також входять до цієї групи, до підгрупи з розшуку активів. На першому етапі групу очолювала колишня працівниця НАЗК Катерина Каплюк. Зараз Андрій Пасічник, керівник нашого напрямку розшуку активів, входить до Task Force.», – повідомив Новіков.

Робоча група вже продемонструвала результати своєї праці. Наприклад, НАЗК передало до Генеральної прокуратури відомості про майно пана Соловйова (телеведучого-пропагандиста, – «Главком), що дозволило накласти арешт на його віллу на озері Комо.

Нагадаємо, що в Україні націоналізовали активи російських олігархів.

До слова, ЄС використає заморожені активи Центробанку РФ для допомоги Україні.

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Теги: арешт НАЗК майно Олександр Новіков росіяни

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