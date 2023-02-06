В Україні націоналізовано активи російських олігархів: названо підприємства
Вартість переданого Україною майна російських підприємців становить щонайменше 2 млрд грн
Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російським бізнесменам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову, повідомляє Служба безпеки України.
«За матеріалами служби безпеки вищий антикорупційний суд (ВАС) задовольнив позов Мін'юсту про передачу у державну власність України підприємств, які належали Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову», – сказано у повідомленні.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у державну власність:
- Демурінського ГЗК;
- Оптового виробника труб ТОВ «ВСМПО Титан»;
- Компанії з торгівлі металами ТОВ «Тай-Мінералс»;
- Агрохолдингу «Інвест Агро».
«Чемезов та Шелков, які входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ, керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва титану ПАТ «Корпорація ВСМПО-Авісма», – кажуть в СБУ.
За інформацією слідчих, ця компанія входить до структури воєнно-промислового комплексу РФ і бере участь у виробництві озброєнь для окупаційних угруповань. Зазначається, що після початку вторгнення РФ Шелков і Чемезов хотіли приховати своє відношення до українських активів.
«Для цього намагалися передати формальне управління компаніями підконтрольним комерційним структурам у Дніпропетровській та Сумській областях», – сказано у повідомленні. Але слідчі викрили оборудки і заблокували намагання.
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