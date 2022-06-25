Долар після вихідних покаже «сюрприз»: прогноз

Курс долара зовсім скоро неприємно здивує українців

Зростання курсу долара продовжиться в період з 27 червня по 3 липня, повертається «приціл» до 40 грн/$. Таку думку озвучив аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак, пише «Сьогодні».

«Тема останнього тижня – майбутня відв'язка фіксованого курсу валюти. На тлі цієї новини в кінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари і євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення набагато більш значуща подія, ніж фактичне прийняття рішення», – зазначає експерт.

За словами Орищака, якщо ми чекаємо плаваючий курс долара в країні, готуємося до девальвації гривні і зростання цін на бензин, газ і продукти харчування, то почнемо купувати іноземну валюту, щоб хоч якось компенсувати майбутні втрати своїх грошових накопичень.

Він додав, що НБУ та інші банки розглядають ризик майбутнього падіння гривні, тому можуть ввести обмеження на обмін валюти, щоб не зазнати збитків в результаті курсового стрибка. Простими словами, спекулянтам намагатимуться обрізати можливість отримати прибуток, пояснив він.

Нагадаємо, глава НБУ заявив, що курс поки не відпускатимуть. Відмову від фіксації курсу розглянуть після закінчення гарячої фази війни.

Також повідомлялося, що буде з курсом долара до кінця війни: відповідь Нацбанку.

Раніше експерт пояснив, чому гривня виявилася міцнішою за рубль попри війну.

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