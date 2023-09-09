ДТЕК увійшов у топ найкращих роботодавців для ветеранів

В компанії наголошують, що український бізнес має гідно зустрічати ветеранів та допомагати їм в поверненні до цивільного життя

Енергетична компанія ДТЕК увійшла до списку найкращих роботодавців для ветеранів та ветеранок за версією журналу Forbes Ukraine.

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«Сьогодні майже 5 000 наших колег захищають Україну в лавах Сил оборони. Понад 240 з них вже повернулися на свої робочі місця після демобілізації», – коментує Олена Семич, директорка зі сталого розвитку ДТЕК.

Зазначається, що ДТЕК почав будувати програму реінтеграції ветеранів ще у 2015 році, постійно удосконалюючи підходи та запроваджуючи нові практики. В її основу закладена ментальна підтримка ветеранів, допомога в адаптації за підтримки наставників, програма оздоровлення та реабілітації, а також додатковий медичний супровід поранених.

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«Над програмою адаптації та реінтеграції ветеранів системно працює велика команда HR-фахівців, кваліфікованих психологів та спеціалістів із соціальної політики та медицини» – зазначає Олена Семич.

В компанії наголошують, що український бізнес має гідно зустрічати ветеранів та допомагати їм в поверненні до цивільного життя.

Нагадаємо, раніше компанію ДТЕК включали у топ-15 роботодавців воєнної доби.