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Ринок праці: яких спеціалістів зараз шукають найбільше (інфографіка)

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Ринок праці: яких спеціалістів зараз шукають найбільше (інфографіка)
В Україні збільшилась кількість вакансій в окремих сферах
фото з відкритих джерел

Освіта очолює зростання ринку праці

У липні 2023 року кількість вакансій не збільшилась, але зарплати продовжують рости. Конкуренція шукачів, рівно як і дефіцит кадрів, тримається довоєнного рівня. Більшості українців значно легше знайти роботу, ніж минулого року. Про це йдеться у результатах дослідження Work.ua.

На сайті, де розміщуються вакансії, зазначається, що у липні на 10% зросла кількість вакансій у сфері освіти та науки, порівняно із червнем. У сфері культури та юриспруденції також фіксується попит на фахівців. Крім того збільшилась кількість вакансій у розділах: «Охорона, безпека», «Страхування», «Телекомунікації та зв’язок», «Секретаріат, діловодство», «Логістика, склад, ЗЕД», «Будівництво, архітектура», «Робочі спеціальності, виробництво».

Інфографіка приросту вакансій у липні у порівнянні із червнем
Інфографіка приросту вакансій у липні у порівнянні із червнем
фото з відкритих джерел

 

«Як бачимо, продовжує відновлюватись бізнес, який займається виробництвом і відбудовою. Логістика і телекомунікації укріплюють зв’язки між бізнесами. В освіті починається підготовка до прийдешнього навчального періоду», – йдеться у повідомленні. 

Перелік найпоширеніших посад залишився незмінним: продавець-консультант (7 803 вакансій), менеджер з продажу (6 466), водій (3 348), бухгалтер (3 195), кухар (3 194).

Найбільший приріст вакансій відбувся за посадами: офіс-менеджер (+42% до 173 вакансій), вчитель англійської (+14% до 789), оператор верстатів з програмним керуванням (+12% до 360) та монтажник-установник (+11% до 422).

Крім того, що бізнеси розширюються і нарощують виробництво, залучають відповідних фахівців і адміністративний персонал, відбувається і реакція бізнесу на заяви влади, що могло вплинути на зростання кількості вакансій для викладачів англійської.

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Теги: освіта робота

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