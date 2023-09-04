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Стартапи тікають зі Святої Землі: що відбувається із бізнесом Ізраїлю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стартапи тікають зі Святої Землі: що відбувається із бізнесом Ізраїлю
Бізнес у Ізраїлі стає робити все важче
фото з відкритих джерел

Бізнесмени масово емігрують за межі Ізраїлю, та реєструть свої компанії за кордоном 

Майже половина нових ізраїльських стартапів (45%) за шість місяців 2023 року зареєстровано за межами Ізраїлю. Про це свідчать результати дослідження Israel Advanced Technology Industries (IATI). У першій половині минулого року таких було лише 20%, пише Telegram-канал «Діловий Ізраїль».

За даними IATI, у першій половині 2023-го зареєстровано 260 нових стартапів у порівнянні з 490 за аналогічний період 2022-го. Із цих 260 стартапів 118 (це майже 45%) зареєстрували свої юридичні особи одразу за межами рідної держави. І відсоток таких стартапів тримався на цьому рівні все перше півріччя, не змінюючись від кварталу до кварталу. У цьому дослідженні йдеться саме про нові стартапи, наголошує «Діловий Ізраїль».

За результатами порівняно недавнього опитування Start-Up Nation Central, 8% компаній, що вже діють, розпочали процес зміни розташування штаб-квартири, а 29% заявили про намір зробити це в найближчому майбутньому. 21% чинних компаній збираються релоціювати своїх співробітників з Ізраїлю.

Тенденцію на релокацію за межі Ізраїлю відзначають інші учасники ринку. Наприклад, керуючий партнер TLV Partners Рона Сегев в одному зі своїх інтерв'ю сказала: «З початку року ми не інвестували ні в одну нову ізраїльську компанію. Усі компанії ранніх стадій, у які ми проінвестували, зареєстровані в США та деякі з них засновані ізраїльтянами. Ще більш тривожно те, що ми бачимо збільшення на тисячі відсотків людей, які працюють у наших портфельних компаніях і які шукають можливість переїхати з Ізраїлю або в процесі переїзду за кордон прямо зараз. Рівень еміграції вище, ніж ми могли собі уявити, і мені дивно, що цього уряд не бачить».

Пояснимо, що хвилю протестів громадян спровокувало прийняття в першому читанні законопроєкту, який є частиною суперечливих судових реформ влади

Так, законопроєкт про скасування повноважень Верховного суду переглядати рішення міністрів був прийнятий у першому читанні в парламенті. Він є частиною пакету реформ, спрямованих на обмеження повноважень судової системи, які були запропоновані урядом на чолі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Саме ці реформи і викликали загальнонаціональні акції протесту в Ізраїлі, що розпочалися ще на початку цього року. Уряд пропонує скасувати деякі повноваження Верховного суду та передати більшість суддівських призначень під контроль влади.

Критики реформ стверджують, що плани уряду занадто масштабні та становлять серйозну загрозу демократичній системі країни. Ці реформи поляризували країну і спровокували масові демонстрації. Ось уже котрий місяць поспіль проти них виходять на протести сотні тисяч людей по всій країні.

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Теги: Ізраїль бізнес кордон влада

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