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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Умова, за якої ми виграємо «дронову війну»

glavcom.ua
Сучасні технології – вкрай важливий елемент для економіки
фото з відкритих джерел

Нам потрібна «вулиця майстрів» новітніх військомих розробок

Буду сподіватись, новий міністр оборони пан Рустем Умєров, реалізує ідею щодо створення при МОУ окремої цифрової платформи у вигляді «вулиці майстрів» для відбору найкращих винаходів та технологій у секторі оборони.

Ця платформа має функціонувати у інтерактивному режимі, із зворотнім зв'язком виробників та військових.

Тобто, «вулиця майстрів» – це цифровий інструмент для запуску горизонтальної конкуренції між винаходами.

Системний коворкінг та бізнес-акселератор, коли держава стає своєрідним «бізнес-ангелом» таких проектів.

А потім МОУ через систему попередніх замовлень «витягує» переможців по вертикалі, забезпечуючи вже ринкову конкурентоспроможність для вітчизняних виробників.

Своєрідна вертикально-горизонтальна акселерація проектів оборонного замовлення.

Але для цього необхідно надати МОУ право на фінансування наукових та інноваційних розробок на стадії ідеї.

І тоді ми виграємо «дронову війну».

Наразі, весь наш дискурс зосереджено лише навколо «кому дали» і «кому не дали», кого запросили на нараду, а кого – ні.

Аналог DARPA у США чи Agency for Defense Development, ADD у Південній Кореї.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Рустем Умєров вулиця фінансування держава бізнес міністр

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Олексій Кущ

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