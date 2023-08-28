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«Інтерпайп» перебуває у стабільній фінансовій ситуації, відновлює інвестпроєкти – гендиректор

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Інтерпайп» перебуває у стабільній фінансовій ситуації, відновлює інвестпроєкти – гендиректор
Андрій Коротков повідомив, що цього року Рада директорів «Інтерпайпу» ухвалила рішення про відновлення низки інвестпроєктів
фото: forbes

«У нас вистачає свого оборотного капіталу»

Українська промислова компанія «Інтерпайп» сьогодні перебуває у стабільній фінансовій ситуації, відновлює реалізацію низки інвестиційних проєктів, які були призупинені з початку війни.

Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив генеральний директор «Інтерпайпа» Андрій Коротков.

«Компанія сьогодні перебуває у стабільній фінансовій ситуації. Наші євробонди обслуговуються відповідно до графіків та підписаних договорів. Ми виконуємо усі зобов'язання перед зовнішніми кредиторами та інвесторами. Зобов'язання щодо реструктуризації старих боргів ми теж виконуємо за планом», – сказав він.

За його словами, наразі «Інтерпайп» немає довгих кредитних ліній в українських та закордонних банках. Я маю на увазі операційне кредитування. «У нас вистачає свого оборотного капіталу», – підкреслив гендиректор.

Коротков також повідомив, що цього року Рада директорів «Інтерпайпу» ухвалила рішення про відновлення низки інвестпроєктів «з огляду на те, що треба жити, працювати і розвиватися, незважаючи ні на що».

«Це будівництво ділянки термообробки труб у Нікополі та два проєкта в залізничному дивізіоні в Дніпрі. Нині потроху відновлюємо діяльність у цьому напрямку. Але не все від нас залежить, оскільки в цих інвестпроєктах задіяні не лише українці, а й європейці, наші постачальники. Зараз ми намагаємося впроваджувати особливі режими роботи з ними. Ми розуміємо, що потрібно розвиватися, щоб відповідати ринку та його вимогам, вимогам до продуктів», – підкреслив він.

Теги: будівництво українці Україна Forbes

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Бізнес

«Інтерпайп» перебуває у стабільній фінансовій ситуації, відновлює інвестпроєкти – гендиректор
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